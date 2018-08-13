Жителям Тольятти запретили держать в квартирах более двух собак и кошек

В конце июля в Автограде вступил в силу свод правил по благоустройству, утвержденный городской думой. В документе в том числе есть статья о содержании домашних животных. Правда, она узаконена без изменений в старой редакции еще от 2013 года. Там действительно сказано, что в квартире многоэтажки не допускается содержание более двух взрослых собак или кошек. А еще перечисляются места, где нельзя выгуливать животных: в частности, на пляжах, кладбищах, на игровых и спортивных площадках дворов, детсадов и школ.

Владельцы живности обязаны убирать за своими питомцами. Более того, даже указан способ — с помощью полиэтиленовой тары и совка. За нарушение статьи предусмотрены штрафы до 2000 рублей. За повторный выгул собаки, допустим, в неположенном месте горожанин заплатит уже 4000 рублей.

Как пояснили корреспонденту «РГ» в мэрии Тольятти, этот порядок содержания домашних животных действовал в городе последние пять лет.

Собственники могут просто не пустить в квартиру проверяющих. А без этого протокол не составишь

Статью, в том числе ограничивающую число собак и кошек в одной квартире, пришлось принять по настоянию департамента ветеринарии региона. Были даже судебные разбирательства, ведомство штрафовало мэрию за отсутствие правил содержания домашней живности.

— Действительно была проверка, так как к нам поступали жалобы и от горожан, и от самой мэрии на ситуации, когда в квартире содержатся до 50 кошек. А все потому, что именно в Тольятти очень напряженная обстановка с численностью безнадзорных животных.

Как пояснил «РГ» руководитель департамента ветеринарии региона Андрей Мелехин,

— Мы не давали рекомендаций по числу голов. Ограничение в две особи принято на уровне города по местной инициативе.

Правда, применять штрафы за разведение животных сверх норматива получается нечасто. По словам начальника отдела департамента городского хозяйства Тольятти Ирины Медведевой, «хромает» механизм привлечения по статье. Собственники могут просто не пустить в квартиру проверяющих, даже при сопровождении участкового.

В стране региональные власти не первый раз издают подобные странные законы, которые по определению не работают и работать не могут. Дело в том, что у чиновников нет права приходить домой к гражданам и считать кошек по головам. Зайти без приглашения в квартиру или дом имеют право лишь правоохранители. Причем в строго определенных случаях, каждый из которых регламентирован федеральным законом. Желания чиновника что-то у гражданина дома проверить, в этом списке нет.

Так что не открывать дверь желающим посчитать хвосты и лапы — законный шаг, а ломиться чиновникам в чужую дверь — незаконный.

Чтобы наказать гражданина, требуется составить протокол по всей форме. Без хозяина квартиры и без того, чтобы в нее войти, это сделать нельзя.

Хотя не исключено, что кто-то из граждан из-за правовой неграмотности испугается и пустит чиновника домой, а потом выбросит «лишнюю» кошку на улицу или усыпит «сверхнормативную» собаку. Так что подобное «законотворчество» совершенно не безобидная вещь. Решать, проблему домашних животных в городских квартирах нужно, но не запретами и угрозами. Подобная практика — просто запретить и все — в большинстве случаев является следствием популизма и невеликой правовой грамотности.

Компетентно

— Скорее всего, ситуация никак не будет развиваться. Это декларативный запрет. Для него просто нет работающих инструментов применения.

Но даже если бы такие инструменты и были, вряд ли он получил бы широкое распространение. Учитывая, что в ряде случаев требовалось бы привлечение правоохранительных органов , которые и так перегружены, такая практика на данный момент видится невозможной.

Стоит отметить и спорность самого запрета. Например, если число животных превышает разрешенное, но санитарные нормы соблюдены, то возникает вопрос в правомерности такого ограничения. Скорее всего, владельцы животных стали бы обжаловать запрет, и тогда встал бы вопрос о его отмене.