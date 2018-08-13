Рыба уплывает от россиян

В России предрекают рост цен на минтай из-за выросшего спроса на нашу рыбу среди зарубежных партнёров. Почему российская продукция попадает в зависимость от «забугорных» настроений и какие препятствия она вынуждена преодолевать, чтобы попасть на прилавки к российским потребителям, разбирался News.ru Спрос на российский минтай в Китае и Европе заставил подорожать рыбу не только на экспорт, но и на внутреннем рынке. Так, стоимость минтая по оптовой цене на Дальнем Востоке в августе достигла 78 рубля за 1 кг, сообщил Минсельхоз . Ещё год назад это сумма составляла 63 рубля. За год цена рыбы выросла на 24%. Подорожание цен в регионах промысла отразилось и на центральных регионах России, где оптовая цена поднялась в августе ещё выше с 75 рублей до 94 рублей за 1 кг.

Между тем, минтай считается самым доступным рыбным продуктом по цене, поскольку его уловы весьма приличны по сравнению с другими видами рыб. Так, потребление минтая достигает 2,59 кг на душу населения в год, он занимает прочную третью позицию в симпатиях россиян после лососевых рыб (2,73 кг) и сельди (2,81 кг). А вот треска, пикша, зубатка ловятся гораздо хуже. Поэтому и цена на них выше.

Впрочем, как бы ни ловилась большая или малая рыбка, она по-прежнему идёт большими потоками за рубеж. По данным Росрыболовства, общий объём вывоза рыбной продукции в прошлом году составил около 2 млн т. Это почти половина от объёма производства, которое достигло 4,2 млн т. Между тем, ещё в 2015-2016 годах уровень экспорта колебался в районе 37%, отмечала группа компаний АФК. Нашу рыбу из Дальнего Востока ждут в первую очередь Китай, Южная Корея и Япония. Российская рыба из северных морей уплывает в Белоруссию, Норвегию, Нидерланды и др. Доля продаж минтая высока и в Азию, и в Европу, где российская продукция занимает второе место после США. Свежевыловленный в море минтай ценится гораздо выше, нежели большинство других рыб, выращенных в искусственных условиях.

В 2017 году в нашей стране было выловлено 1,8 млн тонн минтая, 800 тысяч тонн переработанной продукции отправилось на экспорт. Филе минтая первой заморозки за тот же год было произведено 50 тысяч тонн, из них 32 тысячами тонн мы поделились с Европой. Не стоит забывать, что в Россию наша рыба часто возвращается, но уже по другой цене.

Почему же российским рыбакам проще доставить рыбу до зарубежных производителей, нежели до своих соотечественников?

Есть мнение, что рыба должна стоить дешевле курицы, поскольку курицу выращивают на специальных фермах, и это сопровождается затратами на корм, уход, электричество и прочее, в то время как рыба плавает сама по себе в море и её никто не выращивает. Однако в ловле рыбы свои расходы: на ремонт и оборудование судна, зарплату рыбакам, которые могут уйти в море в поиске её на полгода и более, затраты на дозаправку, провизию, издержки, когда, например, судно простаивает, пережидая шторм.

Впрочем, не это составляет суть проблем российского рыбного рынка. Условия для сбыта на экспорт привлекают рыбаков гораздо больше, нежели для сбыта внутри. В портах других стран процедура проверки и выгрузки проходит за короткое время. Российская административная система, унаследованная с советских времён, остаётся сложной. Как говорят сами рыбаки, она удобна лишь тем, кто хочет их обирать. Правительство по-прежнему работает над упрощением процедур.

Ещё одной проблемой остаётся доллар. Продавая рыбу за рубеж, рыбаки получают деньги напрямую в валюте. Следовательно, чем выше доллар, тем выгоднее продавать.

Чтобы переломить ситуацию, рассматриваются возможности предоставления льготных налоговых ставок рыбакам для внутреннего рынка, отмечал ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков . Можно было бы вместо этого ввести запрет на экспорт, однако наши прилавки не выдержали бы таких объёмов, пусть даже дешёвой рыбы, и она бы испортилась на складах. Да и рыбаки после этого не вышли бы в море, потому что ловля стала бы невыгодной, цитировала его « Российская газета ».

Кроме того, в стране по-прежнему недостаточно переработчиков. Те, что есть, нуждаются в замене устаревших технологий. Над этой проблемой правительство работает. Открываются новые заводы. В результате по итогам прошлого года объём переработки рыбной продукции увеличился более чем на 4,3%.

Серьёзные вопросы остаются и по транспортировке данной продукции через территорию России. Полноценная инфраструктура до сих пор не налажена. Тарифы высокие. А условия не всегда отвечают необходимым требованиям качества заморозки, поэтому до Москвы и Санкт-Петербурга с Дальнего Востока рыба может доехать уже в несъедобном виде.

Немалую роль в том, что на прилавке цена рыбы оказывается на 30-40% выше изначальной, поставленной рыбаком, играют перекупщики. Если на Дальнем Востоке можно купить минтай по цене 80 рублей за килограмм, то в центральных районах та же рыба обойдётся в 220 рублей, сетует Илья Шестаков. Оптимальным вариантом было бы взаимодействие рыбаков с торговыми сетями напрямую. Однако, в рознице свои правила: там рыбаки могут рассчитывать на получение денег только после реализации товара, кроме того, они должны заключать контракты на регулярные поставки конкретных видов рыбы независимо от улова. Разумеется, ни один рыбак не заинтересован в такой головной боли.

В итоге, в Россию наша рыба возвращается из той же Норвегии, Китая, Белоруссии, Фарерских островов. Но если в 2015 году она экспортировалась в среднем по $1544,5 за тонну, то импоровалась уже за $2229,16 за тонну. Для разнообразия экспортные поставки разбавляются заморскими видами: тилапией и пангасиусом, обитающими в устье китайской реке Меконг, а также турецкими сибасом и дородо. Цены на них не уступают вернувшейся российской рыбе.

Впрочем, остаются и аквакультурные рыбы, которые выращиваются на специальных фермах отечественными рыбоводами. Прежде всего, это карп. Однако их доля на российском рынке минимальна. 80-90% потребляемой в России рыбы вылавливается в открытом море.