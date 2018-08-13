Реставрация памятника Николаю I в Петербурге обойдется в 52 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. / ТАСС /. Памятник императору Николаю I в Санкт-Петербурге, который находится между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом в центре города, отреставрируют за 52 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок в понедельник.

Первый конкурс с начальной ценой 24,3 млн рублей предполагает выполнение работ по реставрации фонарей, стоящих у монумента. Второй конкурс с изначальной ценой контракта 27,6 млн рублей предполагает реконструкцию самого памятника. Победителя определят 3 сентября, а работы должны быть завершены до 10 декабря, однако не учитывается срок получения необходимых разрешений на проведение работ.