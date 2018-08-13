Реставрация памятника Николаю I в Петербурге обойдется в 52 млн рублей 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Памятник императору Николаю I в Санкт-Петербурге, который находится между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом в центре города, отреставрируют за 52 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок в понедельник.
Первый конкурс с начальной ценой 24,3 млн рублей предполагает выполнение работ по реставрации фонарей, стоящих у монумента. Второй конкурс с изначальной ценой контракта 27,6 млн рублей предполагает реконструкцию самого памятника. Победителя определят 3 сентября, а работы должны быть завершены до 10 декабря, однако не учитывается срок получения необходимых разрешений на проведение работ.
Памятник, который признан объектом культурного наследия федерального значения, был открыт в 1859 году, в царствование сына Николая I императора Александра II. Уникальность монумента состоит в том, что тяжелая статуя всадника имеет всего две точки опоры, высота статуи составляет 6 метров, а общая высота с учетом пьедестала — 16,3 метра. На пьедестале изображены события времен царствования Николая I: восстание декабристов (1825), усмирение холерного бунта на Сенной площади (1831), награждение общественного и государственного деятеля Михаила Сперанского по поводу составления первого свода законов (1832) и открытие Веребьинского моста на железной дороге Санкт-Петербург — Москва (1851).