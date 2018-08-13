В Башкирии построят завод стоимостью 650 млн рублей

В Кумертау планируют построить завод по производству новых энергосберегающих, огнезащитных, экологически безопасных фиброцементных плит. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Башкирии, стоимость проекта более 650 млн рублей.

Министр экономического развития региона Сергей Новиков обсудил детали проекта на встрече с руководителем компании Jiangxi Yuan Yang WeiLi Industrial Co., Ltd. господином Хуаном Шихуа. Мероприятие состоялось на площадке региональной Корпорации развития. На встрече обсудили вопросы по реализации инвестиционного проекта российско-китайского предприятия. Проект планируется реализовать на территории моногорода Кумертау.

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