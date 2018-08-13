Новая фирма матери Володина сможет выращивать трюфели и перерабатывать моллюсков

Как следует из правовых баз данных, речь идет об АО «Холдинг Днепрово», зарегистрированном лишь 3 августа этого года деревне Городня Смоленской области. Примечательно, что в адресе юридического лица даже отсутствует название улицы, лишь номер дома — 1.

Гендиректором холдинга с уставным капиталом в 10 миллионов рублей назначен некий Артем Григорьевич Балыхин. Основным видом деятельности АО указана «Деятельность холдинговых компаний». Дополнительно «Холдинг Днепрово» может заниматься множеством видов деятельности в сфере АПК и использования природных ресурсов: выращиванием различных сельхозкультур, включая грибы и трюфели, разведением различных видов скота, охотой и рыболовством, даже переработкой моллюсков. Кроме того, среди видов дополнительной деятельности компании указаны строительство зданий и дорог, различные виды монтажных и инженерных работ, торговля продуктами, а также вложения в ценные бумаги, дилерская деятельность и даже «деятельность спортивных клубов».