82-летняя мать Володина зарегистрировала сельскохозяйственный холдинг

Лидия Барабанова, бывшая учительница младших классов и предполагаемая мать спикера Госдумы Вячеслава Володина , зарегистрировала фирму «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 млн рублей.

По данным rusprofile.ru, акционерное общество «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа 2018 года. Юридический адрес находится в деревне Городня Смоленской области. Единственным учредителем указана Лидия Барабанова, а уставный капитал фирмы составляет 10 млн рублей. Основным видом деятельности «Холдинга Днепрово» считается деятельность холдинговых компаний.

На том же сайте указано, что Лидия Барабанова является учредителем еще девяти компаний. Одна из них — ООО «Инвест Холдинг» — зарегистрирована в Москве, две — ТСЖ «Челюскинцев 144» и ООО ТК «Букет» (не действующая в настоящий момент) — в Саратовской области, остальные — в Смоленской области.

В 2017 году «Медуза» писала, что компании Лидии Барабановой вложили в села Мольгино и Городня сотни миллионов рублей и спасли населенные пункты от вымирания. В них появились газ, дороги и стал развиваться аграрный бизнес. По данным издания, дела многих земляков и знакомых Володина пошли в гору после того, как он начал строить свою политическую карьеру.

В Саратовской области Лидия Барабанова работала учительницей начальных классов. Там родился и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Указанный в открытых данных «Букет» назывался одной из главных фирм-специалистов по реструктуризации промышленности региона, ей принадлежали макаронная и кондитерские фабрики, жировой комбинат, маслозаводы, завод по производству троллейбусов «Тролза».