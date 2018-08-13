Как урожай винограда отразится на качестве российского вина и коньяка

Осторожнее всего в ожиданиях минсельхоз, ведомство оценивает урожай на уровне не меньшем, чем в последние годы. «Прогноз сбора — около 500 тысяч тонн, если погода не внесет свои коррективы», — сообщили там. Сами виноделы прогнозируют рекордный сбор за последние шесть лет в большинстве хозяйств Севастополя и Крыма и ожидают приличный урожай в Дагестане, где производится немалая доля российского коньяка. «Неплохие показатели прогнозируются и в Краснодарском крае, если свои коррективы не внесет погода, — рассказал в беседе с „РГ“ президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович . — Виноград зависит от ветра, града, перепада температур, дождя. Впереди еще три месяца уборки урожая, вплоть до конца октября. Но сейчас, когда собирают сорта для шампанских и игристых вин, видно, что все идет неплохо. Хорошего российского шампанского должно быть много. Думаю, будет в изобилии и среднее, хорошее и очень хорошее белое и красное российское вино».

Россия сейчас наращивает производство не только европейского винограда ("мерло", «шардоне», «алиготе»), но и успешно возделывает автохтонные сорта, нигде больше не встречающиеся. «С 2013 года у нас началась активная высадка виноградников. И судя по всему, эти дополнительно высаженные четыре тысячи гектаров лозы теперь дают дополнительный урожай плюсом на 5-7 процентов, — рассказал „РГ“ гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз . — Лишь бы в оставшиеся месяцы не подвела погода. В прошлом году, например, Франция, Испания, Италия не добрали около 15-20 процентов урожая винограда именно из-за погоды».

Эксперты отмечают слабую зависимость конечной стоимости бутылки от урожая. «Розничная цена зависит от количества собранного винограда процентов на 20, не более. Остальные 80 — это налоги, тарифы, валютные колебания, государственное регулирование, отмечает Леонид Попович. — Если подняли НДС, понятно, что пусть ненамного, но цены вырастут. Будем надеяться, что нам не создадут никаких дополнительных экономических условий, способствующих росту конечных цен».

Несмотря на ожидаемый хороший урожай винограда, Россия серьезно зависит от импорта вина и виноматериалов, вряд ли зарубежные поставки снизятся, считает Дробиз. Что тоже неплохо, так как конкуренция должна быть только на руку потребителям.

Инициатива

Спиртное закроют на полке

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил размещать алкоголь в продуктовых магазинах в отдельных залах или закрытых шкафах, по аналогии с табаком. По его мнению, это поможет снизить уровень алкоголизма и употребления спиртных напитков в России.

"В августе традиционно случается кризис законотворчества, поэтому начинают думать, чтобы такое сделать с алкоголем, — оценивает Вадим Дробиз. — Вряд ли эта инициатива пройдет. Извините за сравнение, но в Советском Союзе информацию о сексе тоже не распространяли, при этом дети в семьях рождались, и по двое-трое".