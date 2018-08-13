В Волгоградской области потратят десятки миллионов, чтобы придумать новые транспортные схемы

Администрация Волгоградской области выделила 36,3 млн рублей на субсидирование затрат муниципальных бюджетов на разработку или актуализацию документов транспортного планирования. В постановлении, подписанном губернатором Андреем Бочаровым , указано, что к таким документам относятся комплексные схемы организации дорожного движения районов и городов, в том числе комплексные схемы транспортного обслуживания, а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципалитетах.

Средства получат десять муниципалитетов. Из них 22 млн направят Волгограду, 7 — Волжскому, а Городищенскому и Калачевскому районам 1,3 и 1,1 млн Для остальных субсидии скромные — от 560 до 790 тыс. рублей

Напомним, в конце 2016 года в Волгограде и Волжском уже были приняты новые «документы планирования», которые привели к запрету большей части маршрутных такси в крупнейших городах региона. Несмотря на протесты общественности, и регионального управления Федеральной антимонопольной службы , власти утвердили решение в судах. В Волгограде введение в действие нового документа планирования совпало с появлением на рынке крупного перевозчика, связанного с холдингом «ПитерАвто» и одновременно, по некоторым сведениям, с вице-губернатором Александром Сиваковым (на тот момент — «ФедералПресс» ). Предприятие получило существенные преференции, однако его работа сопровождалась сложностями — так осенью 2017-го Волгоград оказался на грани транспортного коллапса.