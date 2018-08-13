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В Волгоградской области потратят десятки миллионов, чтобы придумать новые транспортные схемы
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В Волгоградской области потратят десятки миллионов, чтобы придумать новые транспортные схемы 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Волгоградской области выделила 36,3 млн рублей на субсидирование затрат муниципальных бюджетов на разработку или актуализацию документов транспортного планирования. В постановлении, подписанном губернатором Андреем Бочаровым, указано, что к таким документам относятся комплексные схемы организации дорожного движения районов и городов, в том числе комплексные схемы транспортного обслуживания, а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципалитетах.
Средства получат десять муниципалитетов. Из них 22 млн направят Волгограду, 7 — Волжскому, а Городищенскому и Калачевскому районам 1,3 и 1,1 млн Для остальных субсидии скромные — от 560 до 790 тыс. рублей
Напомним, в конце 2016 года в Волгограде и Волжском уже были приняты новые «документы планирования», которые привели к запрету большей части маршрутных такси в крупнейших городах региона. Несмотря на протесты общественности, и регионального управления Федеральной антимонопольной службы, власти утвердили решение в судах. В Волгограде введение в действие нового документа планирования совпало с появлением на рынке крупного перевозчика, связанного с холдингом «ПитерАвто» и одновременно, по некоторым сведениям, с вице-губернатором Александром Сиваковым (на тот момент — «ФедералПресс»). Предприятие получило существенные преференции, однако его работа сопровождалась сложностями — так осенью 2017-го Волгоград оказался на грани транспортного коллапса.
Член регионального штаба ОНФ, руководитель реготделения «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян отмечает: «уже чуть ли не 10 лет мы каждый год слышим, что разрабатываются комплексные схемы, что на это выделяются средства. Мне вот вообще непонятно, почему это должен делать областной бюджет. Чтобы все было понятно, нужно делать систему принятия решений прозрачной, а закрытость всегда сразу вызывает вопросы, ответов на которые мы не получаем. Власти пора бы уже научиться работать прозрачно и честно, а не пытаться под разными поводами схитрить».
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