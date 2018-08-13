Федор Лукьянов: ЕАЭС может стать заметным элементом мироустройства

Вопрос, который звучит каждый раз после того, как Соединенные Штаты вводят новые санкции против России: чем Москва ответит?

Есть набор сюжетов, который упоминается снова и снова: титан, уран, ракетные двигатели, МКС… Но положение России и США крайне асимметрично. Вашингтон контролирует международную финансовую, а через нее — и торговую систему, и его возможности для выкручивания рук обширны.

Меры же, которые способна принять Россия, имеют оборотную сторону — уход с важных рынков и финансовые потери. Так что у России нет способа одномоментного ответа на американский экономический нажим, точнее, эффект доступных мер ограничен.

России нужна продуманная комплексная гибкая стратегия, рассчитанная на долговременное противостояние мировому экономическому гегемону. Цель последнего — не договоренности с собеседниками, а, по сути, их капитуляция, если не полная, то как минимум по принципиальным для США вопросам, которых немало.

Направлений работы много, благо администрация Трампа «наехала» почти на всех

Рациональный выбор — искать различные пути ослабления гегемона и создавать сколь возможно сеть отношений с теми, кто может стать ситуативным или постоянным единомышленником в деле создания альтернативной политико-экономической инфраструктуры. Тем более что существующая в мире объективно переживает кризис.

Направлений работы много, благо администрация Трампа «наехала» почти на всех. Вот и турецкий президент заговорил о дедолларизации, «каспийская пятерка» решает создать собственный экономический форум — это события только последних дней. Но у России есть свой приоритет, последовательность в реализации которого важна и с точки зрения реноме, и для достижения цели глобальной диверсификации. Это Евразийский экономический союз

ЕАЭС — тема, продвигаемая официально, но, скажем честно, не очень зажигательная в политической дискуссии. Кому-то она кажется скучной, кому-то — искусственной и малоперспективной. К тому же, согласно старому доброму медиаправилу, что интересны только плохие новости, на публику прежде всего выносится информация о спорах и промахах в рамках объединения. Это, однако, не должно заслонять главного: Евразийский экономический союз — первое после 1991 года объединение на этом пространстве, которое по-настоящему развивается (несмотря на все пробуксовки, впрочем, естественные) и способно принести выгоду странам-участницам.

ЕАЭС-2018 заметно отличается от прототипа, который начинали обсуждать в 2011-м. Это не свидетельство неудачи, напротив, признак того, что структура адаптируется к меняющейся окружающей среде.

Укрепление позиций Китая как глобального игрока и его активное присутствие в континентальной Евразии кардинально меняет ситуацию на всем континенте. Инициатива «Одного пояса, одного пути» при масштабном замахе является проектом аморфным: отчасти сознательно, отчасти потому, что так вышло.

Евразийский экономический союз, напротив, призван структурировать обширную территорию и сделать группу входящих стран более приспособленными к современным обстоятельствам. На фоне разрушения глобального кодекса поведения особое значение приобретают региональные правила.

Роль общих институтов особенно важна в обстановке санкционной атаки на Москву

Главная задача ЕАЭС — убедить стран-членов, что совместными усилиями они добьются большего, чем каждая по отдельности. В народных сказках про веник это легко, а вот в международной практике, особенно в эпоху всеобщего эгоизма, — намного сложнее.

И здесь помимо воли государств очень важна эффективность общих институтов.

Евразийская экономическая комиссия учится на ходу и терний по пути множество, однако ее правомочность и дееспособность (пусть и требующая совершенствования) под сомнение уже не ставятся. Принятие Таможенного кодекса, соглашение о торговле и сотрудничестве с КНР, разной степени продвинутости переговоры о зоне свободной торговле с другими странами — уже реальные шаги.

Роль общих институтов особенно важна в обстановке санкционной атаки на Москву. Издержки от нее, а также от возможных российских ответов, будут ложиться на партнеров России по экономическому блоку.

И тут требуется очень тщательная совместная работа, иначе раздражение стран-членов, страдающих от конфликта России и США, будет накапливаться.

Задача ЕЭК — выполнять координирующую функцию, а также напоминать России как ключевому игроку о необходимости учитывать специфику членства в союзе.

Международный ландшафт меняется на глазах быстро и радикально. ЕАЭС имеет потенциал для того, чтобы стать заметным элементом возникающего мироустройства, но для этого сегодня нужны кропотливые и настойчивые усилия.