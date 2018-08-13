UBS планирует использовать опыт развлекательных сервисов для рекомендаций по акциям

Выбор инвестиций в скором времени может стать похожим на выбор телешоу на Netflix или на поиск новой музыки на Spotify, пишет Financial Times . Швейцарская банковская группа UBS рассматривает возможность создания для клиентов рекомендаций по управлению активами и хедж-фондами на основе алгоритмов, аналогичных тем, что используются технологическими компаниями, например, стриминговыми и музыкальными сервисами. Рекомендации на основе алгоритма должны будут содержать информацию для инвесторов об интересных сделках.

В последнее время банки стали все больше денег инвестировать в технологии, на изучение новых способов автоматизации некоторых направлений деятельности.

Управляющий директор UBS Джузеппе Нути считает, что внедрение нового алгоритма позволит клиентам «легко находить то, что они искали». «Это то, что мы пытаемся сделать для наших клиентов, представляя им выбор вероятных, интересных сделок», — сказал он.

Так же, как люди когда-то прислушивались к рекомендациям друзей и критиков относительно новых телешоу или музыке, так и клиенты банка часто прислушиваются к рекомендациям банковских сотрудников. UBS надеется сделать этот процесс более автоматизированным. Рекомендации будут готовиться для клиентов на основе их предпочтений, Алгоритм будет оценивать, сможет ли та или иная транзакция заинтересовать клиента. Новая технология должна помочь банковской группе в выявлении инвесторов, которые захотят купить то, что UBS пытается продать, и наоборот.

По словам Нути, ранее работа банковского специалиста по продажам была застрахована от технологической революции, теперь же все изменится. Сейчас алгоритм в тестовом режиме применяется в сфере продаж корпоративных облигаций банка. В будущем UBS планирует начать его применять при продаже активов других классов.