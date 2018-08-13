Ещё
UBS планирует использовать опыт развлекательных сервисов для рекомендаций по акциям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.22
+0.70 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1396
–0.0309
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

UBS планирует использовать опыт развлекательных сервисов для рекомендаций по акциям 

Ведомости 36 минут назад
Выбор инвестиций в скором времени может стать похожим на выбор телешоу на Netflix или на поиск новой музыки на Spotify, пишет Financial Times. Швейцарская банковская группа UBS рассматривает возможность создания для клиентов рекомендаций по управлению активами и хедж-фондами на основе алгоритмов, аналогичных тем, что используются технологическими компаниями, например, стриминговыми и музыкальными сервисами. Рекомендации на основе алгоритма должны будут содержать информацию для инвесторов об интересных сделках.
В последнее время банки стали все больше денег инвестировать в технологии, на изучение новых способов автоматизации некоторых направлений деятельности.
Управляющий директор UBS Джузеппе Нути считает, что внедрение нового алгоритма позволит клиентам «легко находить то, что они искали». «Это то, что мы пытаемся сделать для наших клиентов, представляя им выбор вероятных, интересных сделок», — сказал он.
Так же, как люди когда-то прислушивались к рекомендациям друзей и критиков относительно новых телешоу или музыке, так и клиенты банка часто прислушиваются к рекомендациям банковских сотрудников. UBS надеется сделать этот процесс более автоматизированным. Рекомендации будут готовиться для клиентов на основе их предпочтений, Алгоритм будет оценивать, сможет ли та или иная транзакция заинтересовать клиента. Новая технология должна помочь банковской группе в выявлении инвесторов, которые захотят купить то, что UBS пытается продать, и наоборот.
По словам Нути, ранее работа банковского специалиста по продажам была застрахована от технологической революции, теперь же все изменится. Сейчас алгоритм в тестовом режиме применяется в сфере продаж корпоративных облигаций банка. В будущем UBS планирует начать его применять при продаже активов других классов.
Ведомости: последние новости
Qualcomm добилась снижения рекордного штрафа на Тайване в 8 раз Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за iWatch Американская сеть магазинов мебели Crate & Barrel уйдет из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог115
Сенаторы придумали замену пенсиям788
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим34
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке25
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение