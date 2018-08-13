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Почему на монетах только недавно появился герб России
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Почему на монетах только недавно появился герб России 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
До 2014 года официальная позиция по поводу серийного размещения герба России на отечественных дензнаках Центробанком РФ и руководством страны не обозначалась. Предваряя введение этой государственной символики на монетах в 2016 году, пресс-служба Центрального банка заявила, что главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор России не мог чеканить металлические деньги с гербом, если тот не был законодательно утвержден.
Что по этому поводу говорил Президент
Весной 2014 года на пресс-конференции Президенту РФ Владимиру Путину задавался вопрос о том, когда герб России станут печатать на отечественных банкнотах. Владимир Владимирович ответил, что этот вопрос находится в компетенции Центробанка и он над ним не задумывался (но пообещал подумать).
… и сообщал Центральный банк
В официальном пресс-релизе на сайте Центробанка в конце 2015 года, сообщалось, что с 1992 года в России чеканились монеты с эмблемой этого госучреждения, поскольку государственный герб еще не был утвержден. У Центробанка был опыт выпуска монет в 2011 — 2014 годах, посвященных сочинской Олимпиаде.
Госгерб РФ образца 1993 года был узаконен в начале декабря 2000 года, когда вступил в силу соответствующий Федеральный конституционный закон. О том, почему на протяжении нескольких лет спустя после вступления в силу данного нормативного правового акта Центробанком не выпускались дензнаки с изображением символа государственности, официальных комментариев не поступало. Пресс-служба ЦБ РФ в своем сообщении о выпуске монет с гербом России отметила лишь, что практике многих стран мира допускается изображение на дензнаках либо официального герба государства, либо символики, принадлежащей эмиссионному центру страны.
Внешний вид на курс не влияет
По мнению руководителя банковской секции общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз» кандидата экономических наук М. К. Беляева, изменения, связанные с чеканкой новых монет с гербом России, не стоят того, чтобы их серьезно анализировать: на экономическую ситуацию и курс рубля они влиять не способны. Михаил Кимович приводит пример с монетами СССР, на которых был изображен герб Советского Союза, что также само по себе не отражалось на динамике государственного экономического развития.
Бумажный вариант дензнаков с гербом РФ  С начала зимы прошлого года на территории России начали поступать в оборот новые банкноты Центробанка (достоинством 200 и 2000 рублей), на которых также имеется символика в виде герба РФ. Предваряя введение этого новшества, директор Департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров разъяснил, что оно является частью процесса плановой модернизации банкнот, в ходе которой монеты и бумажные дензнаки с символикой Банка России не изымаются из обращения.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, прокомментировав выпуск новых банкнот, заверила, что они будут более удобными при обращении, чем прежние сторублевки и тысячные банкноты. Эльвира Сахипзадовна добавила: модельный ряд российских денежных купюр больше модернизировать не будет и банкноты иных номиналов Центробанк выпускать не собирается.
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