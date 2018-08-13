Новостройки прирастут поликлиниками

Власти Ленинградской области намерены построить поликлиники в Кудрово, Западном Мурино и Буграх.

В Правительстве Ленинградской области прошло очередное заседание Совета новостроек. Чиновники и общественные активисты обсудили развитие медицинской инфраструктуры в активно застраивающихся поселениях региона.

Представители органов власти Ленобласти признались, что на данный момент количество амбулаторных медицинских объектов не поспевает за стремительно растущими территориями Всеволожского района. Исправить ситуацию поможет открытие крупных и качественно оснащенных поликлиник, которые смогут принимать как взрослых, так и детей. Решение о перспективном строительстве объектов уже принято.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин , в настоящее время уже идут проектные работы по поликлиникам в Кудрово и Западном Мурино. По передаче под медучреждение участка в Буграх ведутся переговоры с частным собственником. По словам Михаила Москвина, предполагается, что строительство поликлиники в Кудрово начнется в 2019-2020 году, в Западном Мурино — в 2020-м, в Буграх — в 2021-м.

Также было отмечено, что в Мурино до конца этого года будут открыты два офиса общей врачебной практики. Помещения предоставит компания «Петрострой». Михаил Москвин предложил застройщику начать передачу помещений уже сейчас, до завершения всей бумажной работы по выкупу объектов. «Понятно, что у нас есть определенная процедура по выкупу помещений, но хорошо бы получить их в безвозмездное срочное пользование сейчас и заняться ремонтом. Параллельно будет запущена процедура выкупа. Деньги есть. Расходы на выкуп помещений будут учтены в сентябрьских поправках к бюджету», — сообщил он.

Между тем, представители Комитета по здравоохранению Ленобласти подставили под сомнение необходимость открытия в Кудрово нового офиса общей врачебной практики (в настоящее время в городе их два). Чиновники объяснили это ожидае­мым появлением поликлиники, после открытия которой медицинский офис, на который будут затрачены деньги, нужен уже не будет. Жителей Кудрово, присутствующих на заседании, такое предложение Комитета не устроило. Активисты считают, что в период строительства поликлиники количество горожан вырастет в разы, действующие врачебные офисы, и так плохо справляющиеся с потоком граждан, вовсе «зависнут» в очередях.

На Совете новостроек также был поднят вопрос о нецелевом использовании помещений, изначально предназначенных для открытия амбулаторий и кабинетов врачей общей практики. В частности, оказалось, что в Мурино несколько застройщиков продали помещения, предполагаемые под предоставление медицинских услуг, другим лицам, в том числе под размещение магазинов. Михаил Москвин отметил, что настоящее время областной Комитет по строительству готовит законопроект, который позволит ввести в Административный кодекс статью, предполагающую ответственность за нецелевое использование помещений. К разработке законопроекта уже готовы подключиться и депутаты областного ЗакСа.