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В Воронеже представили проекты благоустройства Литературного сквера и парка «Южный»
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В Воронеже представили проекты благоустройства Литературного сквера и парка «Южный» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Горожан попросили оценить их и оставить замечания и предложения. Мэрия Воронежа представила проекты благоустройства сразу трёх общественных пространств — Литературного сквера, улицы Орджоникидзе и парка «Южный». Их концепции появились в группе горадминистрации в соцсети в пятницу, 17 августа. Горожан попросили оценить проекты и по возможности оставить свои замечания и предложения. Так Литературный сквер, согласно концепции, разделят на несколько функциональных зон: детско-развлекательную, общественно зрелищную, включающую уличную театральную площадку, и зону тихого отдыха, в которую войдут зоны буккросинга и смотровых площадок и балконов. Парк наполнят тематическими малыми архитектурными формами и скульптурами, в нём появится и кафе.
— Концепция проекта заключается в комплексном подходе сочетания Советской площади с Литературным сквером, что повысит их доступность и привлекательность. В основу зонирования территории сквера легла существующая планировка террас и аллеи, ведущей к городскому Дворцу творчества детей и молодежи, — сообщили в мэрии. Проект благоустройства улицы Орджоникидзе, которая пролегает в историческом центре города между Советской площадью и улицей Платонова, предусматривает создание видовых балконов с панорамными видами на Воронеж и водохранилище. На улице планируют организовать места отдыха, велодорожки, совмещенные с пешеходной зоной, парковку, а также высадить новые деревья.
Основная композиционная идея выполнена в увязке со сложившимся рельефом и предусматривает террасирование участка вокруг храма. Кроме того, планируется устройство двух ярусов подпорных стенок и обустройство мест для отдыха прихожан перед центральным входом в храм. Оценить представленные концепции можно до 23 августа. Опрос проводится в группе мэрии «ВКонтакте». Дарья Крымова
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