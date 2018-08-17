В Воронеже представили проекты благоустройства Литературного сквера и парка «Южный»

Горожан попросили оценить их и оставить замечания и предложения. Мэрия Воронежа представила проекты благоустройства сразу трёх общественных пространств — Литературного сквера, улицы Орджоникидзе и парка «Южный». Их концепции появились в группе горадминистрации в соцсети в пятницу, 17 августа. Горожан попросили оценить проекты и по возможности оставить свои замечания и предложения. Так Литературный сквер, согласно концепции, разделят на несколько функциональных зон: детско-развлекательную, общественно зрелищную, включающую уличную театральную площадку, и зону тихого отдыха, в которую войдут зоны буккросинга и смотровых площадок и балконов. Парк наполнят тематическими малыми архитектурными формами и скульптурами, в нём появится и кафе.

— Концепция проекта заключается в комплексном подходе сочетания Советской площади с Литературным сквером, что повысит их доступность и привлекательность. В основу зонирования территории сквера легла существующая планировка террас и аллеи, ведущей к городскому Дворцу творчества детей и молодежи, — сообщили в мэрии. Проект благоустройства улицы Орджоникидзе, которая пролегает в историческом центре города между Советской площадью и улицей Платонова, предусматривает создание видовых балконов с панорамными видами на Воронеж и водохранилище. На улице планируют организовать места отдыха, велодорожки, совмещенные с пешеходной зоной, парковку, а также высадить новые деревья.