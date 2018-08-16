Власти Петербурга отказали правозащитникам из «Мемориала» в продлении аренды помещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. / ТАСС /. Власти Санкт— Петербурга отказали правозащитной организации "Мемориал" в продлении договора аренды помещения в центре города, которое они занимали 21 год. Об этом ТАСС в четверг сообщила исполнительный директор общества Галина Школьник.

"Договор аренды у нас закончился в феврале 2017 года, и с августа 2016 года дважды обращались в комитет имущественных отношений с просьбой продлить договор аренды. Не получили [официальных] ответов, а по телефону отвечали, что документы в работе. В конце июля — начале августа пришло письмо от комитета имущественных отношений нам и в адрес ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» о расторжении договора аренды и необходимости освободить помещение [в установленном порядке]", — сказала представитель организации.

По ее словам, никаких действий по выселению в настоящее время не происходит. Организация занимала помещение на Разъезжей улице 21 год, проходила все необходимые поверки, по итогам которых нарушений не отмечалось. «Мы обратились в комитет и ГКУ „Имущество Санкт-Петербурга“ с просьбой пересмотреть решение, которое с нашей точки зрения неправильное и ничем не обоснованное», — отметила Школьник. Она также сообщила, что петербургский «Мемориал» входит в перечень общественных организаций, освобожденных от уплаты аренды помещений площадью до 100 кв. метров на этот год.

Комментарием комитета имущественных отношений ТАСС в настоящее время не располагает.