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Власти Петербурга отказали правозащитникам из «Мемориала» в продлении аренды помещения
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Власти Петербурга отказали правозащитникам из «Мемориала» в продлении аренды помещения 

ТАСС 14 минут назад
Фото: Собака.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Санкт— Петербурга отказали правозащитной организации "Мемориал" в продлении договора аренды помещения в центре города, которое они занимали 21 год. Об этом ТАСС в четверг сообщила исполнительный директор общества Галина Школьник.
"Договор аренды у нас закончился в феврале 2017 года, и с августа 2016 года дважды обращались в комитет имущественных отношений с просьбой продлить договор аренды. Не получили [официальных] ответов, а по телефону отвечали, что документы в работе. В конце июля — начале августа пришло письмо от комитета имущественных отношений нам и в адрес ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» о расторжении договора аренды и необходимости освободить помещение [в установленном порядке]", — сказала представитель организации.
По ее словам, никаких действий по выселению в настоящее время не происходит. Организация занимала помещение на Разъезжей улице 21 год, проходила все необходимые поверки, по итогам которых нарушений не отмечалось. «Мы обратились в комитет и ГКУ „Имущество Санкт-Петербурга“ с просьбой пересмотреть решение, которое с нашей точки зрения неправильное и ничем не обоснованное», — отметила Школьник. Она также сообщила, что петербургский «Мемориал» входит в перечень общественных организаций, освобожденных от уплаты аренды помещений площадью до 100 кв. метров на этот год.
Комментарием комитета имущественных отношений ТАСС в настоящее время не располагает.
Общественная организация «Мемориал» более занимается благотворительной и историко-просветительской деятельностью, включая юридическую, социальную и психологическую помощь жертвам политических репрессий. Ситуация с возможным выселением из занимаемого помещения получила широкий общественный резонанс после того, как о проблеме журналистам рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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