Власти выселяют общественную организацию «Мемориал» с Разъезжей

Смольный выселяет общественную организацию «Мемориал» , которая занимается исследовательской и правозащитной деятельностью, с Разъезжей улицы в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский . Организация занимала помещение в доме №9 больше 20 лет. Само здание находится в собственности города, поэтому «Мемориал» заключал договор аренды.

В январе этого года общественники обратились с просьбой о продлении в комитет имущественных отношений. На этот раз организации отказали. Им придется искать новое место.