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Власти выселяют общественную организацию «Мемориал» с Разъезжей
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Власти выселяют общественную организацию «Мемориал» с Разъезжей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Смольный выселяет общественную организацию «Мемориал», которая занимается исследовательской и правозащитной деятельностью, с Разъезжей улицы в Санкт-Петербурге.
Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Организация занимала помещение в доме №9 больше 20 лет. Само здание находится в собственности города, поэтому «Мемориал» заключал договор аренды.
В январе этого года общественники обратились с просьбой о продлении в комитет имущественных отношений. На этот раз организации отказали. Им придется искать новое место.
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