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Власти выделили 5 млн евро на ликвидацию последствий трагедии в Генуе
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Власти выделили 5 млн евро на ликвидацию последствий трагедии в Генуе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Совет министров Италии выделил пять миллионов евро на ликвидацию последствий обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя, сообщает телеканал «360».
Кроме того, в Лигурии на год введен режим ЧС.
Трагедия, жертвами которой стали 39 человек, произошла 14 августа в 12:36 по московскому времени. Обломки накрыли машины, людей и постройки, находившиеся внизу. Кто-то погиб в результате падения со стометровой высоты виадука. Россиян серди погибших нет.
Основной версией трагедии считается человеческий фактор. Министр экономического развития Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается обслуживанием дорог.
Недавно стало известно, что спасательную операцию временно приостановили из-за угрозы обрушения конструкций. Работы продолжат после того, как конструкцию проверят на устойчивость.
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