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Крым получит из резервного фонда президента РФ 900 млн рублей на строительство детсадов
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Крым получит из резервного фонда президента РФ 900 млн рублей на строительство детсадов 

ТАСС 20 часов назад
Фото: РИА "Новый День"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Республика Крым, где в очереди в детские сады стоят около 20 тыс. детей, получит из резервного фонда президента РФ 900 млн рублей на строительство дошкольных учреждений, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.
" [На строительство детских садов] в течение сентября будет выделено 900 млн рублей из резервного фонда президента России", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, в Крыму с 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией, было «установлено 25 модульных детских садов, однако в местах нуждаются еще 19 тыс. детей». «В этом году [в бюджете Крыма] предусмотрено 1 млрд 89 млн рублей на установку 23 модульных детских садов общей вместимостью 2,3 тыс.», — сообщил Аксенов.
Глава Крыма отметил, что самая сложная ситуация с нехваткой мест в Симферополе, поэтому первые пять из 23 модульных детских садов будут установлены в этом городе. Администрация города выделила «дополнительные средства на подключение коммуникаций к данным объектам», добавил Аксенов.
Также активно ведутся работы по установке пяти модульных дошкольных учреждений в городах Джанкой, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и в Симферопольском районе.
В пресс-службе главы региона добавили, что работа по установке и вводу в эксплуатацию 23 модульных детских садов должна быть окончена до конца 2018 года.
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