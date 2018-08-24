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Прикрепиться к стоматологической клинике в Москве теперь можно через интернет
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Прикрепиться к стоматологической клинике в Москве теперь можно через интернет 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Пользователи сайта mos.ru теперь могут бесплатно и быстро прикрепиться к стоматологической поликлинике, новый сервис поможет сэкономить время и выбрать удобное медицинское учреждение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«У пользователей mos.ru появилась возможность прикрепиться к любой стоматологической поликлинике департамента здравоохранения Москвы. Новая услуга действует в отношении как взрослых, так и детских стоматологических поликлиник», — говорится в сообщении.
Новый сервис, разработанный департаментом информационных технологий Москвы, поможет сэкономить время. Теперь не нужно идти в клинику с документами, чтобы подать письменное заявление на собственное прикрепление или прикрепление ребенка. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.
Для горожан работают 58 специализированных стоматологических поликлиник департамента здравоохранения, из которых 26 обслуживают взрослых, восемь — взрослых и детей и 24 — только детей. Также стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц новой Москвы.
В каждом медицинском учреждении есть отделения терапевтической и хирургической стоматологии, в которых горожанам предоставляют бесплатные услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Прикрепиться к взрослой стоматологической поликлинике могут зарегистрированные пользователи mos.ru старше 18 лет, живущие в Москве и имеющие зарегистрированный в столице полис ОМС.
Для подачи заявления пользователю необходимо указать в специальной форме на сайте номер полиса ОМС, дату рождения, паспортные и контактные данные и адрес и выбрать удобную для посещения поликлинику. Регистрация завершится, когда пользователь получит уведомление о прикреплении в личном кабинете и на электронную почту, а также SMS от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
Что касается прикрепления детей, живущих в Москве, к стоматологической клинике — это могут сделать родители. Для прикрепления нужен полис ОМС и оформленное в столице свидетельство о рождении. Если свидетельство о рождении выдано не в столице, родители или законный представитель могут подать заявление на прикрепление только при личном визите в поликлинику.
Прежде чем прикрепить ребенка к стоматологической поликлинике, родителям или законному представителю нужно предварительно подтвердить данные ребенка в управлении ЗАГС Москвы. Для этого необходимо зайти в личный кабинет, в раздел «Мои данные», затем — в блок «Дети», а там ввести информацию о ребенке: фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, серию и номер свидетельства о рождении.
После того как уведомление об успешной проверке поступит в личный кабинет пользователя, он может подать заявку на прикрепление. Для этого на сайте нужно выбрать опцию «Прикрепление к детской стоматологической поликлинике» и указать паспортные данные родителя или законного представителя и ребенка, если он старше 14 лет. Кроме того, необходимо предоставить номера свидетельства о рождении и полиса ОМС, сведения о прописке и месте проживания.
Для того чтобы записаться к врачу онлайн, пользователю необходимо выбрать в разделе «Услуги» категорию «Здоровье», затем — сервис «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи» и ввести номер полиса ОМС.
В последние годы столичная медицина становится удобнее и доступнее для пациентов. Сегодня большинство медицинских услуг можно получить онлайн. Список всех электронных услуг на mos.ru, которые упрощают взаимодействие с разными учреждениями, получение полезной информации, оформление или подачу документов, оплату счетов, постоянно обновляется. Сейчас доступно более 250 услуг и сервисов.
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