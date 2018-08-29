Полиция проводит инструктаж охранников школ Подмосковья перед учебным годом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости Полиция проводит инструктаж охранников и педагогов школ Подмосковья в преддверии нового учебного года, особое внимание уделяется пропускному режиму, сообщила журналистам заместитель начальника Управления по делам несовершеннолетних МВД России по Московской области полковник полиции Наталья Лободенкова.

"Перед проведением «Дня знаний» проводятся инструктажи с сотрудниками ЧОП, вахтерами, сторожами, педагогами. Особое внимание уделяется пропускному режиму и тому, как действовать в чрезвычайной ситуации. Здесь в основном речь идёт о профессиональных охранниках (ЧОП), которые не только нами инструктируются, но и своим руководством", — пояснила Лободенкова.

Она добавила, что всего 2-3% школ Подмосковья охраняются сторожами или вахтерами, в остальных учебных заведениях работают профессиональные охранники. В ближайшее время эти школы также планируют перевести на профессиональную охрану.

В Московской области «День знаний» будут отмечать 1487 школ, 14 из них проведут торжественную линейку не первого, а третьего сентября.