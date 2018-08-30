Определен новый состав совета директоров ГТЛК 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания обновила совет директоров. Состав совета утвержден распоряжением Минтранса России от 30 августа.
В совет директоров входят девять человек: заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, статс-секретарь — заместитель министра транспорта Сергей Аристов, генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов (независимый директор), заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, председатель совета директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Юрий Медведев, советник президента по гражданской авиации ОАК Валерий Окулов (независимый директор), генеральный директор Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер (независимый директор) и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
Последний в интервью Банки.ру сообщил, что вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров ГТЛК: уже есть соответствующая директива правительства.
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