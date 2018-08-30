Киношника Павла Степанова Минкульт бросил на цирки

В Росгосцирке — внеплановая проверка. Министерство культуры направило делегацию, чтобы разобраться — что за ерунда творится с корпорацией, объединяющей четыре десятка государственных цирков. Можно было бы сказать, что государственное казенное предприятие слишком долго было в центре скандалов, чтобы такая проверка стала чем-то экстраординарным. Главный вопрос, впрочем, заключается в том, сумеют ли проверяющие накопать достаточно убедительных доводов, чтобы черную дыру, высасывающую миллиарды народных рублей, наконец заткнули.

Примечательно, что руководить проверкой назначили человека, который не имеет и не имел отношения к цирку. Это назначенный 8 августа 2018 года советником Владимира Мединского Павел Степанов . До этого он был главой крупнейшего в РФ кинодистрибьютора — компании «Централ Партнершип». В индустрии тогда резонно предположили, что он будет работать в связке с замминистра Обрывалиным, курирующим кино, и главой департамента кинематографии Любимовой.

Однако его бросили на цирки. Возможно, это связано с тем, что человек фактически из параллельной вселенной, не завязанный ни на госцирки, ни на клан Запапшных, станет гарантом беспристрастности. Замруководителя проверки — Андрей Малышев , глава департамента господдержки искусства. Не взяли в комиссию заместителя последнего, Эдиту Исаакян, которая, по данным анонимного канала Circus Love, игнорировала обращения граждан и организаций, а в отписках сообщала: «Росгосцирк — самостоятельная организация, оказывать на нее давление Минкульт не в состоянии». Вот и увидим теперь.

Поводом для проверки стало обращение депутата Антона Гетты . Он координатор проекта ОНФ «За честные закупки» — 10 августа «активисты ОНФ» направили министру культуры Владимиру Мединскому письмо с требованием разобраться, как филиалы РГЦ обращаются с федеральной собственностью. По их сведениям, «Цирк сервис», дочка госкорпорации, незаконно сдавала в аренду помещения в восьми цирках.

На самом деле сюжетом «Цирк сервис» и восемь арендаторов» занимаются еще с прошлого года компетентные органы. ФАС в июле 2017-го получила от Генпрокуратуры заявление о нарушениях антимонопольного законодательства. В своем определении ФАС согласилась с тем, что «Цирк сервис» занимается не тем, чем нужно.

Уже после того, как началась проверка, 27 августа, Московский арбитражный суд поддержал решение комиссии ФАС и запретил без торгов сдавать в аренду федеральную собственность.

Впрочем, по сравнению с иными концессиями, это мелкое баловство имеет вид невинной детской игры в крысу. Вспомнить хотя бы долгострой Пензенского цирка. Или закрытие Ростовского. Остается надеяться, что проверка будет заниматься не только арендой.

Ведь за «Цирк сервисом» — филиалом госкорпорации — числится тьма подвигов, и ее главу, Татьяну Бушкову, не назвать человеком с кристально-чистой репутацией.

Эта история началась в мае 2012 года, когда Бушкову — экономиста, а не циркача — назначили из РГЦ руководить Тульским государственным цирком, предприятием с десятимиллионным долгом. Меньше чем через год она написала заявление по собственному желанию.

Источники «Шторма» в отрасли уверены, что это случилось после того, как ее поймали за руку на продаже неучтенных билетов перед Новым, 2013 годом. Практика эта была распространена широко, особенно там, где не работали электронные системы учета билетов. Например, двойной тираж, из которых один продается в темную, без проведения по бухгалтерии. Другой вариант — перепродажа одного и того же билета. Контролеры не надрывали «контроль», а забирали билет со словами: «Занимайте свободные места в зале, садитесь ближе к манежу».

Тогда билеты печатались на обычной бумаге, без какой-либо защиты. Это устраивало всех: удобно, просто, без особых рисков и для зрителей убедительно, а бухгалтерия указывала столько билетов, сколько посчитает нужным.

Бушкову заподозрили в том, что на новогоднее представление она продала 1700 неучтенных билетов, весь зал. Этого оказалось слишком много.

В марте 2014 года гендиректором РГЦ был назначен Вадим Гаглоев , и практически сразу началась работа по внедрению единой электронной продажи билетов во всех цирках. Была привлечена компания «Эквис», имеющая платформу для продажи билетов: они закупили оборудование, обучили кассиров на местах, стали сотрудничать с билетными операторами, адаптировали программное обеспечение для мобильных устройств и так далее.

За использование этой системы с каждого проданного билета они получали 2% от стоимости. Высказывалось предположение, что «Эквис» — структура, аффилированная с руководством РГЦ, конкретнее — с первым замом Гаглоева, Олегом Чесноковым . Однако в любом случае договор предусматривал, что через два года эта система будет полностью передана в Росгосцирк, который сможет зарабатывать на ней, став билетным оператором.

Забавный момент: «эквис» в переводе с латыни — это «кони» в творительном падеже.

Но цирка с конями не получилось. Через два года «Эквис» передал действующую систему Росгосцирку. Тогдашний замминистра Журавскому получил все ключи, чтобы хоть ежесекундно интересоваться продажами в цирках по стране. На минутку, в частных кинотеатрах, несмотря на стоны последних, удалось внедрить систему ЕАИС — Павел Степанов точно в курсе. А тут речь идет о сорока государственных цирках.

Система «Эквиса» стоимостью 150 миллионов (по данным СПАРК) тоже работала, хотя поначалу к ней были претензии. Однако в 2016 году новое руководство в лице Сергея Белякова решило ей не пользоваться. Потому что так посоветовала Татьяна Бушкова, возглавившая «Цирк сервис». Она стала отвечать за продажу всех билетов в российских цирках.

Для реализации билетов была привлечена внешняя компания «Городские зрелищные кассы». Стороннюю систему в отчетах по проданным билетам несложно отредактировать в случае чего. В голове само собой возникает слово «откат». И в самом деле, с декабря прошлого года kassir.ru судится с «Цирк сервисом», обвиняя того в том, что контракты с «Городскими зрелищными кассами» заключаются без торгов. К самому оператору, впрочем, какие претензии?

Разве что пятипроцентный сервисный сбор — это многовато для государственного цирка, который уже потратил деньги на создание собственной системы.

Иногда в российских цирках самое странное — это то, что они вообще работают.