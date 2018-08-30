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Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
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Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, сообщил РИА Новости пресс секретарь медиахолдинга ACMG Дмитрий Озман.
"Мы подтверждаем эту информацию — владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев", — сказал он.
Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — «200 богатейших бизнесменов России». В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG.
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