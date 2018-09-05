Ещё
Заведующая филиалом банка в Хабаровском крае осуждена за хищение 15 млн рублей со вкладов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.25
$
68.54
79.36
79.60
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.28
–0.05 Золото
1196.42
–0.01 РТС
1072.72
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
05.09
1.1626
+0.0029
22.08
1.1597
04.09
30.08
26.08

Заведующая филиалом банка в Хабаровском крае осуждена за хищение 15 млн рублей со вкладов 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшую заведующую филиалом банка в одном из поселков Солнечного района Хабаровского края к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за хищение более 15 млн рублей со счетов вкладчиков. Об этом в среду сообщила Генеральная прокуратура РФ.
"Для сокрытия недостачи она вносила в расходные документы недостоверные сведения, а также семь лет не ходила в отпуск, чтобы ее не замещал другой сотрудник, который мог выявить недостачу денег на счетах вкладчиков. За указанный период подсудимая похитила более 15 млн рублей со счетов клиентов банка", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Преступления женщина совершила в период с января 2011 по декабрь 2017 года. Похищенные средства она тратила на личные нужды, а также давала в долг жителям поселка.
Также подсудимую приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, однако приговор в законную силу пока не вступил.
ТАСС: последние новости
Яхта Dilbar пришвартовалась в Нижнеимеретинской бухте Сочи На первом путепроводе трассы "Таврида" в Крыму открыли движение Запуск нового месторождения для Башкирской содовой компании потребует пять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из России выведут миллиарды долларов54
Россиян обманут по-новому113
Россия дождалась нового гнева ЕС406
Банки решили занять денег у россиян11
В России предложили сократить рабочую неделю114
Видео
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
03:22
Россиян обманут по-новому
Личный счет
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
03:38
У россиян закончились деньги
Личный счет
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:39
Кто виноват в подорожании хлеба в России
Экономика Статьи
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
02:13
Российский мегапроект оказался на грани срыва
Экономика
00:30
Россия оставляет доллар на задворках истории
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение