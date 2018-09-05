Заведующая филиалом банка в Хабаровском крае осуждена за хищение 15 млн рублей со вкладов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшую заведующую филиалом банка в одном из поселков Солнечного района Хабаровского края к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за хищение более 15 млн рублей со счетов вкладчиков. Об этом в среду сообщила Генеральная прокуратура РФ.

"Для сокрытия недостачи она вносила в расходные документы недостоверные сведения, а также семь лет не ходила в отпуск, чтобы ее не замещал другой сотрудник, который мог выявить недостачу денег на счетах вкладчиков. За указанный период подсудимая похитила более 15 млн рублей со счетов клиентов банка", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Преступления женщина совершила в период с января 2011 по декабрь 2017 года. Похищенные средства она тратила на личные нужды, а также давала в долг жителям поселка.

Также подсудимую приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, однако приговор в законную силу пока не вступил.