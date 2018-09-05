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Яхта Dilbar пришвартовалась в Нижнеимеретинской бухте Сочи
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Яхта Dilbar пришвартовалась в Нижнеимеретинской бухте Сочи 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Яхта Dilbar гросс-тоннажем в 15,5 т пришвартовалась в Нижнеимеретинской бухте Адлера (один из микрорайонов Сочи), свидетельствуют данные системы отслеживания судов Marine Traffic.
По данным издания Forbes, яхта Dilbar принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову. В 2016 году издание сообщало, что стоимость яхты составляет порядка $600 млн, а ее длина — 156 м, На яхте, писал Forbes, размещен яхтенный бассейн, две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. Одновременно на ней могут находиться до 40 гостей.
Во вторник в Сочи начался ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Конкурс продлится до 9 сентября, в нем принимают участие 15 финалистов из 10 стран — Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины. Россию представляют три исполнителя: Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, а также три музыкальных коллектива: «Этнозапил», «Ки? Туа!» и «Пиджаков Live».
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