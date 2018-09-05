На первом путепроводе трассы «Таврида» в Крыму открыли движение 

Движение автотранспорта открыто по первому путепроводу на строящейся в Крыму трассе «Таврида», сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства полуострова Сергей Карпов. Он уточнил, что движение открыто для всех видов транспорта, кроме грузового. По словам Карпова, в целом первая очередь трассы от Керчи до Симферополя готова на 72%, общая готовность составляет 38%. Федеральная трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Дорогу строят в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая. Общая протяженность трассы составит почти 251 км.