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На первом путепроводе трассы «Таврида» в Крыму открыли движение
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На первом путепроводе трассы «Таврида» в Крыму открыли движение 

Авторадио + ещё 10 1 час назад
Фото: Российская Газета
Движение автотранспорта открыто по первому путепроводу на строящейся в Крыму трассе «Таврида», сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства полуострова Сергей Карпов. Он уточнил, что движение открыто для всех видов транспорта, кроме грузового. По словам Карпова, в целом первая очередь трассы от Керчи до Симферополя готова на 72%, общая готовность составляет 38%. Федеральная трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Дорогу строят в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая. Общая протяженность трассы составит почти 251 км.
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