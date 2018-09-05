В Подмосковье более двух тысяч врачей получают «губернаторскую доплату»

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости . Подмосковные медики получают надбавку до 32 тысяч рублей ежемесячно.

Губернаторскую доплату в размере до 32 тысяч рублей получают каждый месяц подмосковные медики. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову. Доплату для медиков первичного звена ввели с апреля 2018 года. Это участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики. Для получения такой прибавки специалист должен соответствовать некоторым критериям.

"Врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослых и, в случае с педиатрами, 800 детей. Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, иметь низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб и другие", — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков

Он уточнил, что прибавка увеличила заработок врачей и привлекает новых специалистов в медучреждения области.

Также в Подмосковье работает подпрограмма «Социальная ипотека», обеспечивающая жильем медиков, и федеральная программа «Земский доктор», привлекающая специалистов к карьере вне города.