Ху Чуньхуа провел встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком

Ху Чуньхуа напомнил, что в прошлом году генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг,

президент Вьетнама Чан Дай Куанг обменялись официальными визитами, в ходе которых разработали высокоуровневые стратегические программы по развитию китайско-вьетнамских отношений в новую эпоху. Он отметил, что КНР готова приложить совместные с вьетнамской стороной усилия по реализации программ и содействовать развитию китайско-вьетнамских отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства.

Ху Чуньхуа указал, что стороны должны стимулировать состыковку строительства «Пояса и пути» и вьетнамского плана «Два коридора и один экономический круг», форсировать стратегическое руководство практическим сотрудничеством, раскрывать потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества, а также повышать качество и уровень двустороннего взаимодействия.

По словам вице-премьера, китайская сторона намерена совместно с Вьетнамом урегулировать проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве. Он приветствовал участие вьетнамской делегации во главе с Нгуен Суан Фуком в первой Международной импортной выставке, которая пройдет в ноябре нынешнего года в китайском Шанхае.

Нгуен Суан Фук в свою очередь заявил, что развитие добрососедского, дружественного и всеобъемлющего сотрудничества с Китаем является одним из основных приоритетов вьетнамской стороны. По мнению политика, тесные контакты на высоком уровне, имевшие место в 2018 году, чрезвычайно важны для развития межпартийных и межгосударственных связей.

Премьер-министр отметил, что будучи крупнейшим торговым партнером Китая среди членов АСЕАН, Вьетнам позитивно оценивает важные меры Китая по дальнейшему расширению открытости, поддерживает и намерен активно участвовать в совместном строительстве «Пояса и пути». Вьетнамская сторона приложит совместные с Китаем усилия, чтобы содействовать поступательному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. —0—