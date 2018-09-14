Пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно

КЖД присоединилась к акции «Европейская неделя мобильности». С 16 сентября по 22 сентября пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В Калининграде уже третий год подряд акция проводится в рамках Всемирного дня без автомобиля для популяризации здорового образа жизни и экологически чистых видов транспорта.

С начала 2018 года пассажиры оформили более пяти тысяч билетов на провоз велосипедов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В КЖД рассказали, что динамика перевозок велосипедистов в пригородных поездах положительная. С начала текущего года пассажиры оформили больше пяти тысяч билетов на провоз велосипедов, этот показатель на 14% больше, чем этот же период прошлого года.