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Пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно
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Пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно 

Вести Калининград + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
КЖД присоединилась к акции «Европейская неделя мобильности». С 16 сентября по 22 сентября пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
В Калининграде уже третий год подряд акция проводится в рамках Всемирного дня без автомобиля для популяризации здорового образа жизни и экологически чистых видов транспорта.
С начала 2018 года пассажиры оформили более пяти тысяч билетов на провоз велосипедов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В КЖД рассказали, что динамика перевозок велосипедистов в пригородных поездах положительная. С начала текущего года пассажиры оформили больше пяти тысяч билетов на провоз велосипедов, этот показатель на 14% больше, чем этот же период прошлого года.
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