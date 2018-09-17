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ЦИК подведет результаты выборов в Приморье до конца недели
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ЦИК подведет результаты выборов в Приморье до конца недели 

Российская Газета + ещё 26 4 часа назад
Фото: Российская Газета
«Мы не будем затягивать, но и торопиться с этим не будем, — сказала председатель комиссии в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — В любом случае, будет ли объявлен какой-то победитель или будут полностью отменены выборы, или будут отменены выборы на определенных участках, к концу недели все будет понятно».
Напомним, 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") отставал от своего соперника коммуниста Андрея Ищенко. Однако после обработки 99,03% протоколов Тарасенко вышел вперед с промежуточным итогом 49,02%. Ищенко заявил, что не признает свое поражение, объявляет голодовку и намерен обжаловать итоги голосования.
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