УК будут лишаться прав на управление домами за нарушения

Управляющие компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал соответствующее постановление.

«На днях я подписал постановление, в котором определён перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Медведев отметил, что часто управляющая компания не исполняет свои обязанности в полной мере, и в итоге жильцы не получают услуги, за которые платили деньги: остаются без света, горячей воды или тепла, передаёт ТАСС.

Глава Правительства считает, что за такими нарушениями должны следить жилищные инспекции. Также нужно контролировать правила заключения договоров со всеми сервисными службами, которые тоже обслуживают многоквартирные дома, уверен Медведев.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что документ определяет перечень грубых нарушений, повторное совершение которых в течение 12 месяцев является основанием для прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом. В списке — непроведение испытаний систем отопления, нарушение при эксплуатации лифтов, ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев.

Также в перечень попали нарушения правил содержания имущества многоквартирного дома и правил предоставления коммунальных услуг, повлекшие за собой угрозу для жизни или здоровья жильцов.

Кроме того, Минстрой наделяется полномочиями по управлению и организации работы жилинспекций в регионах. «Такие меры, надеюсь, позволят улучшить качество обслуживания многоквартирных жилых домов и систему лицензирования», — сказал Мутко.