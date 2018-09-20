Почему легальное казино в Сибири не пользуется популярностью

Интерес к игорной зоне, как заверили корреспондента «РГ» в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортного делу, с каждым годом растет. Так, число посетителей игорно-развлекательного комплекса «Алтай Пэлас» за первое полугодие 2018 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Если за весь прошлый год здесь побывало около 60 тысяч человек, то за полгода текущего — уже 56,5 тысячи.

Всего же за почти четыре года работы казино, с ноября 2014-го, его посетило более 200 тысяч гостей. В масштабах общего туристического потока в Алтайском крае, который, по официальной статистике, достигает двух миллионов отдыхающих в год, это капля в море. Если сравнивать с другими действующими игорными зонами в стране, то «Сибирская монета» проигрывает в популярности «Азов-сити», где в прошлом году в трех казино побывало почти 470 тысяч человек, и недавно открытому казино «Красная поляна» в Сочи, в 2017 году принявшему более 340 посетителей. В случае с Сочи, несомненно, сказывается раскрученное место отдыха и развитая инфраструктура.

— Сравнивать эти зоны некорректно, — считает президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина. — В Сочи есть развитая индустрия отдыха, в дополнение к которой идет казино, а в «Сибирской монете» кроме казино до недавнего времени ничего не было. Отдыхающие в Сочи — потенциальные посетители казино. В Алтайском крае игорная зона стоит обособ-ленно, и нельзя сказать, что приезжающие подлечиться в Белокурихе или отдохнуть в турзоне «Бирюзовая Катунь» — потенциальные клиенты «Сибирской монеты». В игорную зону у нас, как правило, едут целенаправленно, поэтому турпоток здесь свой.

"Сибирская монета" начинала строиться в горах Алтая, вдали от крупных населенных пунктов, как того требовал федеральный закон. Ни дорог, ни сетей. Первому инвестору, построившему здесь казино, пришлось на пус-тыре возводить не только развлекательный комплекс, но и автономную инженерную инфраструктуру, чтобы обеспечить объект теплом, светом и водой. За счет регионального бюджета в 2012 году к игорной зоне проложили щебеночную дорогу. Только в прошлом году сюда дотянули газопровод и сейчас достраивают линию электропередачи. В этом году из краевого бюджета выделили средства и на достройку дороги, которую наконец-то «оденут» в асфальт.

— Сейчас идут необходимые гидрогеологические исследования на территории «Сибирской монеты» для строительства водозабора, — рассказал начальник регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров . — Основной инвестор игорной зоны уже готовит проект подключения к коллективным сетям газоснабжения и после завершения строительства ЛЭП планирует подсоединиться и к сетям электроснабжения.

В крае рассчитывают, что с введением инженерной инфраструктуры «Сибирская монета» станет более привлекательной для потенциальных инвесторов. Пока же легальный игорный бизнес здесь развивает только один резидент — кемеровский предприниматель, которому принадлежит комплекс «Алтай Пэлас». Два других резидента, арендовавших участки в алтайской игорной зоне, так и не начали их осваивать. Компания «Энергия М» из Республики Марий Эл расторгла соглашение о реализации инвестиционного проекта еще в мае 2015 года. А дочернему предприятию «Роял Тайм Групп» — «РТГ-Сибирь» региональные власти пока в досудебном порядке выставили претензию в связи с неисполнением обязательств.

По словам Юрия Захарова, несколько инвесторов сегодня проявляют интерес к алтайской игорной зоне. «С двумя из них уже ведется предметная работа — идет подбор земельных участков, обсуждаются параметры инвестиционных проектов», — отметил он.

Но активность инвесторов тормозит не только отсутствие инженерной инфраструктуры. Главное — невелик поток желающих покрутить рулетку. А его может обеспечить только развитая индустрия развлечений. После изменения законодательства об игорном бизнесе новые зоны оказались в более выгодном положении, ведь они создаются в самых привлекательных для туристов местах. Раскручивать игорный бизнес на пустыре оказалось не так просто. Из четырех первых игорных зон, созданных в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, успешнее всего это получилось у краснодарской «Азов-сити». Но после открытия «Красной поляны» в Сочи, «Азов-сити» с 2019 года может прекратить работу, потому что по закону в одном регионе не должно быть двух игорных зон.

В Российской ассоциации развития игорного бизнеса (РАРИБ) считают, что это больно ударит по всем игорным зонам в стране и снизит и без того невысокую инвестиционную активность в легальном секторе этого бизнеса. Согласно опросам "Левада-центра" , в России в азартные игры регулярно играют 13,2 миллиона человек, или одиннадцать процентов взрослого населения. По мнению председателя совета РАРИБ Валерия Иванова, большая часть игроков посещает нелегальные заведения, в том числе виртуальные, в сети Интернет. «Закрытие „Азов-сити“ только усугубит ситуацию», — уверен он.

Чтобы привлечь потенциальных игроков, да и просто туристов, владелец единственного казино на Алтае два года назад пересмотрел концепцию своего проекта и сделал ставку не только на игру, но и на комфортный отдых и культурно-массовые развлечения.

— В «Сибирской монете» сегодня активно развивают событийный туризм, семейный отдых, — подчеркивает Елена Чупина. — Здесь устраивают концерты эстрадных звезд, музыкальные фестивали, спортивные соревнования, различные шоу, которые напрямую не связаны с казино. Это позволяет привлекать не только азартных туристов. Поток отдыхающих вырос, так что стала ощущаться нехватка средств размещения. Поэтому в планах основного инвестора — расширение номерного фонда.

Справка «РГ»

По данным ФНС по Алтайскому краю, в 2017 году налоговые поступления от единственного казино в игорной зоне «Сибирская монета» составили 31,5 миллиона рублей. Всего же за время работы этого казино в бюджеты всех уровней поступило более 198 миллионов рублей налогов и сборов, около 150 миллионов из них — в региональный бюджет.