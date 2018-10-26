Отзыв лицензии «Уралтрансбанка» поставил под угрозу открытие нового театра в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. / ТАСС /. Открытие нового театра «Место» в Екатеринбурге оказалось под угрозой из-за отзыва лицензии у "Уралтрансбанка" , на счету которого находились грантовые средства на постановку первого спектакля. Об этом сообщила в пятницу ТАСС создатель театра Ольга Комлева.

ЦБ РФ 25 октября отозвал лицензию «Уралтрансбанка» из-за ухудшения качества активов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября организация занимала 196-е место в банковской системе РФ.

"Мы только хотели открыться, ровно за неделю до первой премьеры отозвали лицензию у «Уралтрансбанка», на счете которого находились грантовые средства на постановку спектакля, полученные от Фонда Михаила Прохорова и Союза театральных деятелей РФ. От обеих организаций мы получили средства в размере 1 млн 70 тыс. рублей, часть из них уже успели потратить, на счету оставалось еще 430 тыс. рублей. Самые пострадавшие в этой ситуации — актеры, это финансирование должно было пойти на гонорары актерам, аренду помещения", — сказала Комлева.

Создатель театра консультировалась со специалистами в финансовой сфере по поводу сложившейся ситуации. По их данным, это уже не первый случай, когда из-за отзыва лицензии у банков «зависли» грантовые средства, а гарантии возвращения денег нет. «Но мы сейчас собираем необходимые документы, чтобы нам все-таки вернули эти средства, но это не быстрый процесс», — уточнила собеседница агентства.

Сейчас театр ведет переговоры с потенциальными инвесторами, оперативно открыл счет в другом банке, чтобы желающие могли поддержать их. «Мы приняли решение все-таки продолжить работу, премьеру не отменяем и все запланированные на ноябрь показы», — добавила Комлева.