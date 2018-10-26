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Отзыв лицензии «Уралтрансбанка» поставил под угрозу открытие нового театра в Екатеринбурге
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Отзыв лицензии «Уралтрансбанка» поставил под угрозу открытие нового театра в Екатеринбурге 

ТАСС + ещё 36 26 октября 2018
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Открытие нового театра «Место» в Екатеринбурге оказалось под угрозой из-за отзыва лицензии у "Уралтрансбанка", на счету которого находились грантовые средства на постановку первого спектакля. Об этом сообщила в пятницу ТАСС создатель театра Ольга Комлева.
ЦБ РФ 25 октября отозвал лицензию «Уралтрансбанка» из-за ухудшения качества активов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября организация занимала 196-е место в банковской системе РФ.
"Мы только хотели открыться, ровно за неделю до первой премьеры отозвали лицензию у «Уралтрансбанка», на счете которого находились грантовые средства на постановку спектакля, полученные от Фонда Михаила Прохорова и Союза театральных деятелей РФ. От обеих организаций мы получили средства в размере 1 млн 70 тыс. рублей, часть из них уже успели потратить, на счету оставалось еще 430 тыс. рублей. Самые пострадавшие в этой ситуации — актеры, это финансирование должно было пойти на гонорары актерам, аренду помещения", — сказала Комлева.
Создатель театра консультировалась со специалистами в финансовой сфере по поводу сложившейся ситуации. По их данным, это уже не первый случай, когда из-за отзыва лицензии у банков «зависли» грантовые средства, а гарантии возвращения денег нет. «Но мы сейчас собираем необходимые документы, чтобы нам все-таки вернули эти средства, но это не быстрый процесс», — уточнила собеседница агентства.
Сейчас театр ведет переговоры с потенциальными инвесторами, оперативно открыл счет в другом банке, чтобы желающие могли поддержать их. «Мы приняли решение все-таки продолжить работу, премьеру не отменяем и все запланированные на ноябрь показы», — добавила Комлева.
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