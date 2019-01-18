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Депутат предложил «спрятать» алкоголь и табак от молодёжи 

News.ru + ещё 25 18 января 2019
Фото: Булкин Сергей/News.ru
Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что алкоголь и табак должны исчезнуть с полок обычных продуктовых магазинов. По его мнению, такая мера значительно снизит интерес несовершеннолетних к этим товарам, их отсутствие в ассортименте не будет провоцировать желание попробовать пиво и сигареты.
Парламентарий подготовил законопроект, согласно которому алкоголь и табачные изделия должны продаваться только в специальных магазинах, куда лицам в возрасте до 18 лет вход будет запрещён, сообщает RT.
По словам Свинцова, такие магазины не должны работать круглосуточно, поскольку реализация алкоголя в ночное время запрещена. Кроме того, их ассортимент должен содержать только сопутствующие табаку товары. В частности, зажигалки.
Некоторое время назад парламентарий заявил, что в первый раз современный подросток должен попробовать алкоголь из рук родителей. По его мнению, так можно обезопасить несовершеннолетних от отравления некачественными спиртными напитками.
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Комментарии
Другое , Андрей Свинцов , Госдума
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