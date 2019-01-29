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Медосмотры у офисных работников могут отменить 

Газета.Ru + ещё 18 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников. Об этом сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Как отмечается, их деятельность не относится к типу работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Также она не связана с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.
Уточняется, что предположительная дата вступления поправок в силу — август 2019 года.
Ранее сообщалось, что Минтруд назвал самые востребованные профессии.
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