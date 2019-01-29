Медосмотры у офисных работников могут отменить

Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников. Об этом сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.

Как отмечается, их деятельность не относится к типу работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Также она не связана с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

Уточняется, что предположительная дата вступления поправок в силу — август 2019 года.

Ранее сообщалось, что Минтруд назвал самые востребованные профессии.