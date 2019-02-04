Блокчейн идет на Vostok

Блокчейн-платформа Vostok, созданная компанией Waves, к весне 2019 г. планирует получить от инвесторов несколько сотен миллионов долларов и подняться в стоимости до $1 млрд Об этом глава Waves Саша Иванов сообщил на ежегодном митапе с инвесторами. $120 миллионов из них Vostok собрала от международных инвесторов, о чем стало известно в декабре.

На высокой скорости

Компания Waves была основана Сашей Ивановым в 2016 г., она стала платформой для проведения ICO. На этой площадке всего было выпущено 21686 токенов, среди эмитентов — фермерское хозяйство «Колионово» ($500 тыс.), Primalbase (3000 биткоинов), Mobile go ($53 млн) и др. Waves организовала краудфандинг в мае 2016 г., в ходе которого привлекла 30 000 биткоинов, или $16 млн на тот момент. Сегодня капитализация компании составляет $270,5 млн, по данным Coinmarketcap. Блокчейн Vostok — часть экосистемы Waves — платформа, созданная для крупных компаний и госсектора, где транзакции будут проводиться как в открытых сетях, так и в закрытых, корпоративных, к которым получить доступ может ограниченный круг лиц. На закрытом блокчейне можно делать вычисления с высокой скоростью (до 6000 в секунду), выполняя умные контракты. Стоимость транзакции составит 0,4 цента в публичном блокчейне, как у Waves, и будет бесплатной — в приватном, корпоративном. Газ (комиссионные майнеру) отсутствует. Для подтверждения транзакций и блоков используются квалифицированные электронные подписи. Майнеры — только авторизованные ноды. Алгоритм консенсуса — тот же, что и на Waves — Leased Proof of Stake.

В конце года было объявлено, что для развития платформы Vostok было собрано $120 млн В компанию Vostok, зарегистрированную на Каймановых островах, вложились частные и институциональные инвесторы из России, стран СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии. Кто именно вложился — не раскрывается. В обмен на деньги инвесторы получили токены, необходимые для работы с платформой. На сегодня стоимость Vostok’а, по словам Иванова, составляет $600 млн Но это лишь первый раунд. Стартап намерен получить дополнительное финансирование и вырасти в стоимости до $1 млрд.

«Хайп ICO закончился, мы будем организовывать свой. Waves существовала до хайпа, а ICO мы проводили, когда о нем никто не знал», — говорит Саша Иванов.

Vostok и реальная экономика

Чем Vostok полезен для реального сектора экономики? Для Трансмашхолдинга через блокчейн-платформы будет отслеживаться и диагностироваться состояние локомотивного парка на основе больших данных при помощи сенсоров IoT. Госкорпорацией «Ростех» будет осуществляться масштабная программа цифровой экономики, в частности умных городов. На Vostok’е госорганы, граждане и муниципальные учреждения будут собирать данные, хранить их и обмениваться ими. В том числе Vostok станет цифровой платформой для сертификации, регистрации и отслеживания больших данных. «Ростех» и Vostok создадут проектный офис, инвестиции в который составят $2 млн Для «Дома.РФ» (бывшая АИЖК) на блокчейне Vostok будут собираться данные о девелоперах, застройщиках, банках, заемщиках и ипотечных кредитах. Со Сбербанком у Vostok’а проект цифровой подписи на блокчейне. Экономия от внедрения блокчейна Vostok составит около 10% затрат компаний, сообщил «Инвест-Форсайту» Саша Иванов. Всего сейчас в работе у Vostok’a 30 проектов. R&D-отделы крупных компаний сами занимаются внедрением блокчейна Vostok — платформа предлагает им коробочное решение.

«Мы, по сути, создаем новый бизнес, основанный на идее децентрализации и траснпарентности, — утверждает Саша Иванов, — и мы хотим быть в нем первыми».

Блокчейн Exonum для госсектора в России внедряет и компания Bitfury, но основатель Waves не видит в ней конкурента. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Иванов сообщил, что в ближайшее время компания объявит о запуске нескольких проектов на Vostok, в том числе международных.

DEX, Waves keeper и криптокотики

Waves запустила децентрализованную биржу DEX, где участники ведут торговлю напрямую между собой. Сегодня ее суточный объем около $1,5 млн В новом году DEX будет открыта на Мальте и станет работать под надзором местного регулятора. Waves разработала Waves keeper, который позволяет хранить личные данные и приватные ключи, при помощи которых можно авторизоваться на сайтах, пользоваться различными сервисами и децентрализованными приложениями. В отличие от социальных сетей, которые продают персональные данные, эти данные не являются собственностью Waves, а принадлежат их собственнику.

«Мы в самом начале этого пути развития децентрализованных сервисов, но оно неизбежно», — считает Саша Иванов.

Кроме того, в планах Waves создание фонда, который будет поощрять проекты, которые делаются на Waves, в основном в виде баунти-программ. Также Waves в феврале запустит портал, который будет выкупать у геймеров их игрушки, например криптокотиков, мечи-кладенцы и прочее, за криптовалюту. Сейчас такие покупки идут в основном в даркнете.