В России создали межрегиональный авиационный кластер

Региональная структура кластера определена, исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве среднемагистрального авиалайнера МС-21. От Нижегородской области в состав участников войдут ООО «Рост-Авиа» (создание стапельной оснастки), НОАО «Гидромаш» (производство опор шасси из высокопрочных сталей и новейших титановых сплавов), ПКО «Теплообменник» (производство систем кондиционирования воздуха, противооблединительной системы крыла, системы автоматического регулирования давления).

"Участие в межрегиональном кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции. … Считаю, что этот инструмент есть смысл сохранить на федеральном уровне. Кроме этого, уверен, что обмен опытом авиационных предприятий трех областей поспособствует созданию и новых видов продукции организаций авиастроения", — полагает Никитин.

По словам главы Ульяновской области, развитие авиационной промышленности — один из приоритетов для властей региона. «Подписанное соглашение позволит создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов в рамках развития цепочек кооперации внутри межрегионального авиационного кластера. Это, в свою очередь, позволит предприятиям наших регионов стать более успешными, а значит, вносить весомый вклад в развитие авиационной промышленности всей страны», — отметил Морозов.

Губернатор Иркутской области подчеркнул, что соглашение, подписанное тремя субъектами РФ, позволит шире развивать сотрудничество по созданию самолетов будущего. «Чтобы создать самолет, необходимо завязать в кооперацию сотни предприятий. В регионах, связанных с гражданским авиастроением, должны появляться элементные производства», — добавил Левченко.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.