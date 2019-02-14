США и ЕС в силах обрушить рубль

Курс рубля будет зависеть от жесткости США и Евросоюза , заявили опрошенные «Лайфом» эксперты.

Два дня назад газета Financial Times сообщила о близости американских и европейских должностных лиц к согласованию санкций против России за керченский инцидент.

Пару минут спустя курс рубля обрушился на 74 копейки по отношению к доллару (до 66,26) при в пять раз большем обороте торгов за 10 минут, чем за предыдущий час. Тем не менее с тех пор российская валюта успела отыграть потерянные позиции.

По мнению трех экспертов, опрошенных «Лайфом», известие об обсуждении новых санкций как таковое не будет сильно влиять на рубль в дальнейшем.

«Ситуация будет зависеть от их (санкций. — Прим. ред.) жесткости», — уверен аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, если рестрикции будут «формальными», то есть коснутся лишь физических лиц, а не всей экономики, то рубль не обратит на это внимание и может даже укрепиться.

Аналитик Международного финансового центра Роман Блинов согласен, что связь между курсом рубля и жесткостью новых санкций прямо пропорциональна. По его мнению, российская валюта может побить антирекорд, если, к примеру, инвестиции в гособлигации России будут запрещены или Россию отключат от системы SWIFT.