Станут ли апартаменты квартирами

Апартаменты стоят дешевле обычного жилья на 30-50 процентов, но при этом они не считаются квартирами, а значит в них нельзя зарегистрироваться. Однако недобросовестные застройщики активно продают такие, имеющие статус нежилых, помещения. Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев 28 февраля заявил, что настало время разобраться со статусом апартаментов.

В ловушке недобросовестных застройщиков

Строительство апартаментов обходится застройщику дешевле, потому что для этого не требуются строгие процедуры согласования, как при строительстве жилых домов. Не нужно создавать рядом и инфраструктуру — оборудовать детские площадки, парковки.

Апартаменты активно строят в крупных городах России. В Москве в пределах МКАД можно найти студию за 2,5 миллиона рублей. Но купив такое жильё, граждане попадают в ловушку. «Обычно застройщики при покупке обещают, что через некоторое время недвижимость переведут в разряд квартир, но этого не происходит — такой возможности закон не предоставляет», — объяснила ситуацию « Парламентской газете » глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская

Более того, если человек вложил деньги в долевое строительство апартаментов, он не получит защиту от государства. Таких граждан нельзя включить в реестры обманутых дольщиков, так как, по сути, они инвестировали деньги не в жильё.

Глава Общества защиты прав потребителей Михаил Иншаков пояснил «Парламентской газете», что закон требует предоставить покупателю полную и достоверную информацию об объекте недвижимости. В ином случае человек может обжаловать сделку в суде, чтобы ему вернули деньги за покупку. «Но то, что вам предоставили недостоверную информацию, которая повлияла на ваш выбор, довольно сложно доказать», — сказал эксперт.

Жить можно — регистрироваться нельзя

В 2017 году Минстрой предложил разрешить регистрацию россиян по месту пребывания в помещениях, имеющих статус «предназначенных для проживания граждан». Условием для регистрации должно было стать вхождение зданий, в которых расположены апартаменты, в специальные реестры. Но документ был не поддержан Минэкономики

В июне 2018 года Александр Сидякин , который тогда был первым зампредом Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, внёс на рассмотрение коллег законопроект о переводе апартаментов в разряд жилья. Законопроект получил ряд замечаний Верховного суда и был отозван в октябре прошлого года после того, как Александр Сидякин ушёл из Госдумы.

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев 28 февраля заявил журналистам, что нужно решать вопрос с апартаментами. «Это одна из первоочередных задач, решение которой важно для государства, — сказал депутат. — По сути, апартаменты — это жильё, в котором проживают граждане. Но при этом сегодня оно не может быть учтено для достижения целевых показателей в 120 миллионов квадратных метров, о которых говорится в указе Президента».

Ранее законодатель сообщал, что он против того, чтобы уравнять статус квартир и апартаментов — они должны оставаться нежилым помещением.

По словам Галины Хованской, перевод нежилых помещений в жилые — это коррупционная схема. Она считает, что вопрос с апартаментами не нуждается в дополнительном регулировании: они уже признаны нежилыми помещениями, и по правовому статусу близки к гостиницам. Чтобы предотвратить обман при покупке недвижимости, депутат советует людям быть более бдительными и убедиться, что они приобретают квартиру именно в жилом доме, а не верить застройщикам или риелторам, которые обещают, что в ближайшем будущем апартаменты получат статус жилья.