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Раскрыта миллиардная схема вывода денег из России 

Lenta.ru + ещё 7 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывший инвестиционный банк «Тройка Диалог», ныне являющийся подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России, говорится в расследовании международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным авторов, в 2000-х годах «Тройка Диалог» создала целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, преимущественно на Британских Виргинских островах. Их главная задача заключалась в выводе активов российских компаний и перечислении их на счета конкретных людей, а также в посредничестве в отмывании нелегальных доходов.
OCCRP насчитал по меньшей мере 76 офшорных фирм, связанных между собой. Некоторые открывали счета в литовском банке Ukio, через которые и совершали сомнительные, на взгляд журналистов и опрошенных ими экономистов, операции. В 2013 году Ukio, входивший в число крупнейших кредитных организаций своей страны, лишился лицензии.
Авторы приводят несколько громких дел конца 2000-х. Одно из них связано с инвестфондом Hermitage Capital, компаниям которого государство возмещало уплаченный налог на прибыль. Таким образом, по оценкам юриста фонда Сергея Магнитского, из России было выведено 5,4 миллиарда рублей. Сам Магнитский был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в СИЗО. Еще одно расследование касалось аэропорта Шереметьево и его контрагента — компании-заправщика самолетов, покупавшей топливо через нескольких посредников, из-за чего государство недополучало НДС.
Получателями денег, выводившихся из страны через офшорные компании, становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов. Так, в 2008-09 годах 80-летняя родственница тогдашнего губернатора Самарской области Владимира Артякова Анна Курепина получила кредит на 15 миллионов рублей от офшорной компании «Тройки Диалог».
Всего с использованием сомнительных схем из России было выведено около 4,5 миллиарда долларов. При этом расследователи подчеркивают, что их данных недостаточно для того, чтобы предъявить «Тройке Диалог» и всем упомянутым людям и компаниями официальные претензии.
Авторы расследования встретились с Варданяном, который заявил, что не занимался незаконной деятельностью в бытность акционером и руководителем «Тройки Диалог» и не всегда знал о конечных получателях платежей. В 2012 году «Тройка Диалог» была куплена Сбербанком и сейчас называется Sberbank CIB.
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Комментарии
Другое , В мире , Европа , Экономика , Рубен Варданян , Сергей Магнитский , Владимир Артяков , Сбербанк КИБ , Сбербанк России , Аэропорт Шереметьево , ФСИН
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