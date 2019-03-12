Счетная палата выявила нарушения Росгеологии при исполнении госконтрактов

Росгеология не в полном объеме выполняет свои обязательства по госконтрактам с Роснедрами, говорится в сообщении Счетной палаты

Как отмечает ведомство, в результате агентство не может полностью освоить бюджетные ассигнования, которые ему выделяются на мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы.

«Остатки средств федерального бюджета увеличиваются из года в год. Причем эту тенденцию Счетная палата отмечает с 2016 года Очередная проверка показала, что в 2018 г. ситуация кардинально не поменялась», — говорится в сообщении.

Как отметил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, за три года остатки средств федерального бюджета Роснедр увеличились почти в два раза — с 2,3 млрд рублей в 2016 году до 4,3 млрд рублей в 2018 году. При этом практически 100% неосвоенных в 2016-2018 годах средств связаны с неисполнением обязательств Росгеологии, которая определена единственным исполнителем геологоразведочных работ.

По мнению Счетной палаты, к нарушению сроков исполнения государственных контрактов привели организационные недостатки с обеих сторон: в Роснедрах — при заключении договоров, в Росгеологии — при их исполнении. Так, на организационный процесс в среднем уходит 2-4 месяца, а на подготовку проектной документации и проведение ее экспертизы — от 4 до 6 месяцев. В результате в первый год действия контракта исполнитель не может приступить к полевым работам в связи с наступлением неблагоприятного для этого времени года.

Всего с 2015 года Роснедра заключили с холдингом 234 госконтракта на 70,1 млрд рублей. На конец 2018 года завершены 108 контрактов на сумму 22,3 млрд рублей, из них 10 — с нарушением срока. Еще 11 госконтрактов стороны досрочно прекратили, так как увидели риски, что поставленные геологическими заданиями результаты не будут выполнены.

В итоге с учетом неисполненных обязательств 2018 года Росгеология в 2019 году должна выполнить работы на сумму свыше 20 млрд рублей по 126 государственным контрактам. Это в 1,3 раза превышает среднегодовой объем обязательств по контрактам и влечет риски очередного срыва сроков их реализации, поясняет Счетная палата.

В свою очередь, глава Росгеологии Роман Панов отметил, что в госхолдинге признают выявленные Счетной палатой недостатки и готовы их устранять.

«У нас уже есть план мероприятий по компенсации тех отставаний, которые получены по результатам 2018 года. Мы, безусловно, будем наращивать взаимодействие с Федеральным агентством по недропользованию и компенсировать те объемы производственных отставаний, которые на сегодняшний момент есть», — сказал он.