Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
66.10
74.56
74.80
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
75.30
Индексы и котировки Brent
65.94
+0.09 Золото
1285.66
–0.01 РТС
1191.51
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1311
–0.0029
20.02
1.1340
03.03
20.02
08.02

Научно-общественный форум проходит в Царицино 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Международный научно-общественный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Продолжение традиций милосердия и благотворительности» будет проходить сегодня и завтра в Государственном музее-заповеднике «Царицыно».
Мероприятие проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке правительства Москвы и Государственного музея-заповедника «Царицыно». Форум организован Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
Ключевым событием форума станет научно-общественная конференция, где обсудят вопросы развития и продвижения паломнических и культурно-познавательных маршрутов, просветительских программ в области изучения истории.
Сообщение Научно-общественный форум проходит в Царицино появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В ТиНАО составили портрет покупателя недвижимости Ближе к народу: музей-заповедник «Московский Кремль» увеличил стоимость входных билетов На Краснолиманской улице начался снос расселенного по программе инновации дома
Другое , Патриарх Кирилл , Правительство Москвы
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение