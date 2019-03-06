Научно-общественный форум проходит в Царицино

Международный научно-общественный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Продолжение традиций милосердия и благотворительности» будет проходить сегодня и завтра в Государственном музее-заповеднике «Царицыно».

Ключевым событием форума станет научно-общественная конференция, где обсудят вопросы развития и продвижения паломнических и культурно-познавательных маршрутов, просветительских программ в области изучения истории.

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