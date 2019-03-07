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Россия смогла обойти западные санкции 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 6 часов назад
Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за западных санкций.
В Совете Безопасности РФ уточнили, что в рамках изменений модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов станет экспортоориентированной вместо импортозамещающей.
Зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что нельзя говорить о нулевом эффекте санкций против РФ, однако в целом ограничения затронули лишь отдельные сферы экономики.
Алексей Чепа с уверенностью заявил, что Россия в ближайшее время только повысит качество и численность производимой продукции в АПК.
«В будущем мы сможем удвоить и утроить урожаи. Нам надо разрабатывать перерабатывающую промышленность, модернизировать зернохранилища, овощехранилища, и тогда продовольственная безопасность будет прочно обеспечена», — подытожил депутат.
Национальная Служба Новостей: последние новости
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Комментарии
Другое , Алексей Чепа , Комитет госдумы по международным делам , Совет безопасности РФ , РИА ФАН
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