Россия смогла обойти западные санкции

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за западных санкций.

Совете Безопасности РФ уточнили, что в рамках изменений модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов станет экспортоориентированной вместо импортозамещающей.

Алексей Чепа с уверенностью заявил, что Россия в ближайшее время только повысит качество и численность производимой продукции в АПК.