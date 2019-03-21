Узнать об отпуске теперь можно у HR-бота

Big Data, машинное обучение, искусственный интеллект — все эти технологии уже вышли далеко за рамки крупных технологических компаний и начинают осваиваться в нашей повседневной жизни. Так, в компании BDO Unicon Outsourcing разработала для своих сотрудников HR-бота, который позволяет им получать информацию об оставшихся днях отпуска. О новом виртуальном помощнике рассказывает Галина Шаблинская, заместитель генерального директора по работе с клиентами BDO Unicon Outsourcing.