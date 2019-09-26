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Почему в Сибири растет спрос на рабочий персонал 

Российская Газета 1 час назад
Рынок труда для рабочего персонала в Омске — от грузчика до электрика — проанализировали сибирские аналитики сайта по поиску работы HeadHunter (НН). С начала года в данной сфере работодатели выставили более четырех тысяч вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число выросло на десять процентов.
— Самыми востребованными оказались слесари и электрики, на долю которых приходится тринадцать процентов всех предложений. На процент меньше — у разнорабочих, еще на процент — у грузчиков и монтажников. Механики, сварщики, наладчики, токари и фрезеровщики сегодня требуются каждому десятому предприятию, — сообщила "РГ" руководитель пресс-службы HH по СФО Елана Таращук. — На самую высокую зарплату (54-52 тысячи рублей в месяц) могут рассчитывать монтажники и электрики. При этом кандидаты должны иметь опыт, квалификацию, а также быть готовы, в случае необходимости, отправиться на вахту в другой регион.
Рабочим других специальностей предлагают более скромное жалованье (например, упаковщики и грузчики могут рассчитывать на 24-26 тысяч рублей в месяц). Для сравнения: средняя зарплата в СФО составляет 35 тысяч рублей, что на пятнадцать процентов ниже, чем в среднем по России. Больше всего в Сибири зарабатывают рабочие Красноярска, Новосибирска и Иркутска. Меньше всего — Барнаула и Кузбасса.
— При этом дефицит рабочих рук растет во всех сибирских регионах без исключения, — дополняет Елана Таращук. — Компании сталкиваются с серьезной конкуренцией в борьбе как за квалифицированный персонал, так и за работников на массовых позициях.
Особенно ощутима нехватка рабочих летом и осенью, когда повсеместно ремонтируются дороги и дома. Омск, например, в этом году получил из федерального бюджета миллиард рублей на обновление фасадов домов гостевого маршрута — город готовится к Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана, который состоится в ноябре. Такая же сумма будет потрачена на капитальный ремонт домов, жильцы которых добились проведения работ через суд, подавая иски к мэрии.
— Деньги будут направлены на ремонт 187 многоэтажек, — сообщил региональный министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадим Марыгин. — Средства выделены из федеральной казны. Омская область стала единственным в России регионом, где были вынесены судебные решения о капремонте на такую сумму.
Между тем с таким объемом работ город столкнулся впервые. Сейчас едва ли не каждый третий дом на центральных магистралях затянут строительной сеткой. За один день работодатели обещают платить тысячу рублей любому, в том чис-ле дилетанту, — рабочих рук катастрофически не хватает.
Дефицит кадров испытывают и промышленные предприятия, которые тоже становятся все менее строгими к соискателям. "Требуются рабочие разных специальностей. Средняя зарплата — 30 тысяч рублей. Обучаем! Заработная плата на период обучения — 13 тысяч рублей. График работы: два дня с 08:00 до 20:00, два выходных, два дня с 20:00 до 08:00 часов", — предлагает омский машиностроительный завод.
В полтора раза больше готовы платить на трикотажной фабрике в Новосибирске. Требования — опыт работы по рабочей специальности в любых отраслях, желание и способность обучаться, энергичность, ответственность. Подсобники мастеров сайдинга и сборщики дикоросов остро нужны в Томске. Установщики окон и дверей — в Кемерове. Во всех сибирских регионах востребованы дорожные рабочие.
Впрочем, специалисты полагают, что с окончанием строительного сезона и периода сбора урожая спрос на рабочие руки пойдет на спад.
Кстати
Ежегодно сотни безработных омичей получают рабочую профессию на курсах, организованных городским центром занятости населения. С начала года переобучение прошли 837 граждан. До конца года такой возможностью могут воспользоваться еще более двухсот человек, стоящих на бирже труда. Услуга бесплатна. Сейчас открыт набор на курсы по специальностям: водитель погрузчика, охранник четвертого-шестого разрядов, оператор станков ЧПУ, газорезчик, пекарь-кондитер, кладовщик, электромонтер, сметчик, кассир торгового зала, повар, электрогазосварщик, а также мастер моделирования бровей и ресниц. В прошлом году обучение прошли 1 545 безработных.
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Другое , Елана Таращук
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