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Титов назвал Россию не готовой к четырехдневной рабочей неделе 

Rambler News Service + ещё 1 2 часа назад
Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую наделю, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе. «Страна к этому не готова. Для этого нужно иметь такую же производительность труда и даже выше, чем в странах, которые сегодня уже могут сокращать рабочую неделю», — сказал Титов журналистам. По его словам, в России на данный момент действует «достаточно либеральное подовое законодательство», которое обеспечивает комфортную работу для граждан. «Если мы хотим сокращать количество рабочих часов, мы должны позаботиться о новой экономике, новой экономической политике. Давайте думать о сокращении рабочего времени и одновременно думать, за счёт чего будем жить и развиваться», — добавил Титов. Говоря о сроках готовности к переходу на четырехдневную рабочую неделю, бизнес-омбудсмен отметил, что России необходимо ориентироваться на опыт основных рыночных лидеров. «Пока ещё никто не перешёл на четырехдневную рабочую неделю. Но думаю, что это будущее, конечно, постепенно наращивая производительность труда, все поймут», — сказал Титов.
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Комментарии
Другое , Борис Титов , ШОС , БРИКС
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