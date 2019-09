Россия испытала крылатую ракету «Оникс» вблизи границ США

В рубрике ИноТвит мы ежедневно собираем для вас интересные твиты со всего мира: известных политиков, журналистов и блогеров о России и мире.

12) Подросток-активист разделил мир надвое. — «НТВ» (NTV), телеканал

Dünyayı ikiye bölen aktivist çocukhttps://t.co/oNBjeSu21o

— NTV (@ntv) September 26, 2019

11) Наступил тот самый момент! На Международную космическую станцию с космодрома Байконур в Казахстане запущен космический корабль «Союз МС-15»… — «Хюрриет» (Hürriyet), газета

Tam o an! Soyuz MS-15 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı… https://t.co/0JytHe1bLv pic.twitter.com/uo2ewZv4WD

— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) September 25, 2019

10) Президент Эрдоган не вошел в зал, когда увидел там египетского лидера — путчиста Ас-Сиси. — «Сабах» (Sabah), газета

Başkan Erdoğan, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi görünce salona girmedi https://t.co/b23OrRPTzK

— Sabah Gazetesi (@Sabah) September 25, 2019

9) Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что количество мусульман, проживающих в российской столице, превысило три миллиона. — Центр исследования дипломатических стратегий

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Müslümanların sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı. pic.twitter.com/Ej7y4Rg9LR

— Diplomatik Strateji (@diplomatik_stj) September 25, 2019

8) Экспорт кукурузы из Украины достиг 22,4 миллиона тонн на сумму 3,67 миллиарда долларов (январь — август 2019 года). Из-за напряженности в американо-китайских отношениях украинский экспорт кукурузы в Китай растет. Страны — импортеры украинской кукурузы:

— Китай: 500 миллионов долларов (13,6%);

— Нидерланды: 454 миллиона долларов (12,4%);

— Египет: 440 миллионов долларов (12%);

— Другие страны: 2,3 миллиарда долларов (62%). — Али Булут (Ali Bulut), турецкий предприниматель на Украине

Mısır ihracatı 22.4 mil ton karşılığı 3.67 milyar $'a ulaştı Ukrayna'da (Ocak — Ağustos 2019). ABD — Çin arasındaki gerginlik Ukrayna'nın Çin'e mısır ihracatını arttırıyor. — Çin 500 mil $ (% 13.6) — Hollanda 454 M$ (% 12.4) — Mısır 440 M$ (% 12) — Diğerleri 2.3 milyar $ (%62)

— Ali Bulut 🇹🇷🇺🇦 (@AlBlt) September 26, 2019

7) Хиллари Клинтон : Трамп — «нелегитимный президент». — The Washington Post

Hillary Clinton: Trump is an «illegitimate president» https://t.co/rxEsnCD2lS

— The Washington Post (@washingtonpost) September 27, 2019

6) Президент Трамп: «Они не хотят говорить об инфраструктуре. Они не хотят говорить о снижении цен на лекарства. Они не хотят говорить ни о чем, потому что они зациклены на одном, и Нэнси Пелоси оказалась в руках левых радикалов, все это знают». — «Хилл», американское издание

President Trump: «They don't want to talk about infrastructure. They don't want to talk about lowering drug prices. They don't want to talk about anything because they're fixated on this and Nancy Pelosi has been hijacked by the radical left and everybody knows it.» pic.twitter.com/w8OOcKrV2P

— The Hill (@thehill) September 27, 2019

5) Рад встрече с президентом Хасаном Рухани . Мы подробно обсудили весь спектр отношений между Индией и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы. — премьер-министр Индии Наренда Моди

Delighted to meet President @HassanRouhani. We had in-depth discussions on the full range of India-Iran ties, and regional & global matters pic.twitter.com/Z5uwZPW7LD

A Kremlin spokesman says Russia hopes the U. S. doesn’t release transcripts of Donald Trump’s conversations with Vladimir Putin https://t.co/bQe8LpHmQa

— Bloomberg (@business) September 27, 2019

3) Министерство обороны России опубликовало видео запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке. — Ruptly.

Russia's MoD releases footage of #Oniks cruise missile test in Chukotka region pic.twitter.com/Ks8yeZAAa4

— Ruptly (@Ruptly) September 27, 2019

2) Как сообщает агентство по охране окружающей среды, из-за разлива нефти неизвестного происхождения пляжи на северо-восточном побережье Бразилии покрылись нефтяными пятнами. — «Блумберг ТикТок»

An oil spill from an undetermined source is covering beaches on Brazil's northeast coast, its environmental agency says pic.twitter.com/4ItZ9mHfmA

— Bloomberg TicToc (@tictoc) September 27, 2019

​1) Итальянский художник создает картины с исламскими мотивами. — «Анадолу» (Anadolu), информагентство

İtalyan ressam İslam motiflerini resmediyor https://t.co/9FKMaKmTRS pic.twitter.com/ICsiTeUNUg

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 25, 2019