Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.92
$
65.10
70.76
70.94
Прогноз
07.10 – 14.10
$
65.50
71.00
Индексы и котировки Brent
60.78
–0.05 Золото
1465.25
+0.13 РТС
1333.91
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.0890
–0.0113
16.09
1.1003
27.09
17.09
05.09

Финляндия хочет построить высокоскоростную ж/д до границы с Россией 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Финляндия хочет построить высокоскоростную ж/д до границы с Россией
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии проводит исследование о возможности строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали в восточную часть страны до российской границы, результаты обнародуют весной будущего года, рассказала РИА Новости директор департамента сети финского минтранса Сабина Линдстрём.
"Правительственная программа премьер-министра Антти Ринне подчеркивает важность железнодорожного транспорта в развитии устойчивой транспортной системы. Финляндия стремится значительно увеличить долю инвестиций в железнодорожный транспорт и ремонт инфраструктуры с нынешнего уровня (финансирования — ред.). Правительство предложило постоянное увеличение уровня финансирования для управления базовой транспортной инфраструктурой, которое будет расти на 300 миллионов евро в год", — рассказала Линдстрём.
В качестве примера представитель финского минтранса привела повреждение железной дороги между Финляндией и РФ прошедшей зимой. «Например, мороз повредил трассу между Хельсинки и Санкт-Петербургом в районе населённых пунктов Коувола и Луумяки. Чтобы устранить ущерб, в бюджете на 2019 год уже выделено дополнительное финансирование, которое поможет восстановить структуру пути и, таким образом, обеспечить беспрепятственное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом», — отметила Линдстрём.
Нынешнее правительство, приступившее к работе 6 июня, уже обнародовало свои планы по строительству высокоскоростных магистралей в стране.
"В Финляндии комитет министров по экономической политике 10 сентября … принял решение о мерах по привлечению крупных инвестиций в железнодорожный транспорт в Финляндии. …Минтранс начнет переговоры о создании проектных компаний Turun tunnin juna ("В Турку за один час", скоростное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Турку) и Suomi-rata (Финляндская железная дорога). Министерство транспорта и коммуникаций также инициировало сравнительное исследование маршрутов высокоскоростного сообщения в сторону российской границы, в восточные регионы страны. Данное высокоскоростное сообщение будет развиваться в сотрудничестве с операторами в этом районе", — отметила директор.
По ее словам, решения по этому вопросу могут быть приняты после завершения исследования, как ожидается, весной 2020 года. Она добавила, что сейчас правительство готовит первый в истории страны 12-летний план развития национальной транспортной системы.
Кооперативы-пирамиды заманивают россиян подарками
Последние новости
Билан вновь оконфузился в Самаре Билан вновь оконфузился в Самаре Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками Доллару вынесли приговор к 2020 году Доллару вынесли приговор к 2020 году
Комментарии
Другое , Минтранс РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жителям РФ спрогнозировали рост доходов
Жителям РФ спрогнозировали рост доходов25
Банки РФ массово снижают ставки по ипотеке
Банки РФ массово снижают ставки по ипотеке69
Ценовую аномалию выявили в Подмосковье
Ценовую аномалию выявили в Подмосковье1
Назван главный аутсайдер среди валют в октябре
Назван главный аутсайдер среди валют в октябре
Миллиарды рублей заплатят уволенным чиновникам
Миллиарды рублей заплатят уволенным чиновникам23
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет