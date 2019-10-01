В Тюменском районе жильцов отключили от отопления из-за чужих долгов

Жителей многоквартирного дома в поселке Винзили отключили от отопления из-за долгов компании-банкрота ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис». Заявление в прокуратуру помогло восстановить нарушенные права жильцов, которые вовремя оплачивали выставленные счета.

Заявление о прекращении подачи тепла поступило от администрации Тюменского района. Прокуратура выяснила, что договор поставки газа действует между ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис» и ООО «Газпром межрегионгаз Север» . Поставщик прекратил подачу тепла в результате долга компании, которая признана банкротом 26 июня 2019 года. Обанкротившаяся компания поставляла газ в том числе в жилой дом в поселке Винзили.

За нарушение прав жителей обе компании понесут ответственность. Подача тепла в жилой дом уже возобновлена. Вопрос удалось решить за четыре дня.

Фото превью: pixabay.com.