Константин Слыщенко напомнил об изъятых 220 тоннах контрафактной продукции в Московской области. В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?» Депутат Государственной Думы Константин Слыщенко во время пресс-конференции НСН рассказал о масштабах контрафактной красной икры низкого качества. Транспортировщики опровергли причастность к четырехкратному подорожанию рыбной продукции «Рынок красной икры — огромный рынок. Приближаются новогодние праздники, начиная с декабря в Москве и крупных городах России начинается торговля красной икрой за 150 рублей. Конечно, цена привлекательная, но качества никуда не годится. В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 тонн поддельной красной икры. Проблема есть, ее надо решать», — отметил он.
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Депутат Госдумы рассказал о качестве красной икры за 150 рублей
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