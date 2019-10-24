Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.12
71.21
71.32
Прогноз
28.10 – 04.11
$
63.87
70.99
Индексы и котировки Brent
61.39
–0.08 Золото
1499.86
+0.06 РТС
1403.70
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1126
+0.0155
09.10
1.0972
21.10
10.10
29.09

В Испании начали расследование по новому иску против Михаила Фридмана 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
В Испании начали расследование по новому иску против Михаила Фридмана
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование по иску против предпринимателя Михаила Фридмана и компании Letterone в связи с покупкой ретейлера Dia. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении органа.
Решение о начале расследования было принято после того, как Верховный суд Испании передал данное дело на рассмотрение судебной коллегии, которая теперь, согласно необходимой процедуре, должна провести формальное установление личностей истцов. Кроме того, Фридман и Letterone будут уведомлены о начале расследования.
Как передавало агентство Europa Press, судебные власти выясняют, мог ли Фридман спровоцировать падение акций Dia для последующего приобретения ретейлера.
21 октября Фридман давал показания в испанском суде по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Как передавала газета El Pais, прокуратура считает, что предприниматель мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения испанской компании, чтобы затем приобрести ее по цене, которая являлась значительно ниже рыночной. В конечном счете Фридман не покупал предприятие, также нет сведений о том, делал ли он предложение о приобретении. Сам бизнесмен отрицал все обвинения.
Мошенники нашли еще один канал доступа к данным россиян
ТАСС: последние новости
Данилов из Fitch возглавит департамент банковского надзора ЦБ Данилов из Fitch возглавит департамент банковского надзора ЦБ Общественная палата РФ предложила создать рабочие группы в регионах по вопросу самостроев Общественная палата РФ предложила создать рабочие группы в регионах по вопросу самостроев Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах
Комментарии
Другое , Михаил Фридман , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума начала замораживать пенсии россиян
Госдума начала замораживать пенсии россиян116
Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу
Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу3
Сечин назвал единственного регулятора на рынке нефти
Сечин назвал единственного регулятора на рынке нефти5
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business136
Российские власти разгонят приватизацию
Российские власти разгонят приватизацию7
Видео
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
01:13
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
Экономика Рынки
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
02:12
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
Компании Статьи
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
05:42
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
Компании Статьи
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение