В Испании начали расследование по новому иску против Михаила Фридмана

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование по иску против предпринимателя Михаила Фридмана и компании Letterone в связи с покупкой ретейлера Dia. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении органа.

Решение о начале расследования было принято после того, как Верховный суд Испании передал данное дело на рассмотрение судебной коллегии, которая теперь, согласно необходимой процедуре, должна провести формальное установление личностей истцов. Кроме того, Фридман и Letterone будут уведомлены о начале расследования.

Как передавало агентство Europa Press, судебные власти выясняют, мог ли Фридман спровоцировать падение акций Dia для последующего приобретения ретейлера.